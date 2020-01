Von Rainer Kundel

Düsseldorf. Es gibt in einem oft von der einen auf die andere Minute umschlagenden Eishockeyspiel immer wieder Sequenzen, die den Spielausgang beeinflussen können. Dass dies eine Fünfminuten-Strafe gegen die schon mit einem Treffer in Rückstand geratene Gastmannschaft ist, kommt eher selten vor. In Düsseldorf waren bei der 100. DEL-Auflage des Altmeisters DEG (zuletzt 1996) gegen den aktuellen Titelträger Adler Mannheim 37 Minuten gespielt und die Kurpfälzer lagen mit 0:1 zurück. Was nicht unbedingt dem Spielverlauf entsprach, aber weil Miksa Järvinen eher ein Vorbereiter als ein Torjäger ist, war dies nun mal Fakt.

Dann geschah Björn Krupp ein Missgeschick, als der Verteidiger den letztjährigen Adler-Stürmer Luke Adam mit einem gar nicht so eindeutigen Check am Kopf erwischte und mit einer großen Strafe in die Kabine geschickt wurde, ganz unabhängig davon dass der sich fortwährend in einer Opferrolle findende Adam weder am Kopf noch an den Beinen verletzt wurde. So hatte dies zunächst den Anschein, als sich der Kanadier, vom heimischen Teamarzt gestützt, vom Eis führen ließ, um kurz darauf wieder munter mitzumischen.

Was lag da näher, das Spiel in dieser Zeit zumindest vorzuentscheiden? Nichts von alledem trat ein. Die DEG nahm sich den Vorteil, in dem sie mitten im numerischen Vorteil gleich zwei Strafen innerhalb eines Spielzuges nahm – der "Streifendienst" hatte offenbar mit Beginn des Jahres 2020 von höherer Stelle nach einigen "Wildwest"- Aktionen zwischen den Jahren das Regelbuch intensiver ausgelegt. Was der Gesundheit der Protagonisten grundsätzlich gut tut, auch wenn Pavel Gross mit der Strafe gegen Krupp nicht ganz konform ging.

Statt Unterzahl agierten die hungrigen "Greifvögel" nun vier gegen drei in Überzahl, was Borna Rendulic 34 Sekunden vor der zweiten Pause nach Zuspiel von Andrew Desjardins zum Ausgleich nutzte. Kaum zurück auf rutschiger Unterlage, standen sich beide Teams mit vier gegen vier Feldspielern gegenüber, eine Situation, mit der die Einheimischen gar nicht zurechtkamen. Mark Katic nach 18 Sekunden mit einem Kracher unter die Torstange und nochmals Rendulic als Abschluss eines Solos nach weiteren 14 Sekunden trafen zum verdienten 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)-Sieg, gleichbedeutend mit einem Sechs-Punkte-Wochenende ins neue Jahr.

Verdient, weil sich die Mannheimer, weiter ohne fünf offensive Stammspieler, taktisch an die Vorgaben hielten, ihr aus der Not geborener vierter Sturm für Entlastung sorgte und die Worte ihres Trainers bestätigten: "Wir haben immer gesagt, dass wir noch jeden Spieler brauchen werden". Dass der 59. Sieg der Mannheimer im direkten Vergleich den gut 9000 Zuschauern, davon etwa 800 am Vortag zu Dreikönig mitgereisten Fans, mehr solide Hausmannskost statt Delikatesse bot, dafür muss sich der Rangdritte nicht entschuldigen. Die "kurze Bank" bedingt taktische Vorgaben, man muss einem von Harold Kreis gewohnt defensiv gestrickten Gegner nicht ins offene Messer laufen.

Kreis war sichtlich angefressen ob der drei Gegentreffer innerhalb von 66 Sekunden, unterbrochen nur durch die Drittelpause: "Wir haben bei der Fünfminuten-Strafe den Respekt vor dem Gegner verloren". Einem Gegner, der kräftemäßig in der "Crunch Time" nie einbricht. David Wolf auf die Frage eines TV-Reporters, ob er sich nach den spielintensiven Wochen um die Jahreswende freue, dass nun wieder Normalität einkehre. "Das macht uns nichts aus, wir trainieren härter als es die Spiele sind".

Düsseldorfer EG - Adler Mannheim 1:3 (1:0, 0:1,0:2)

Tore: 1:0 Kammerer (17.), 1:1 Rendulic (40.), 1:2 Katic (41.) 1:3 Rendulic (41.)

Schiedsrichter: Hoppe (Bad Nauheim), Hunnius (Berlin)

Strafminuten: 10/15 + Spieldauer Krupp

Zuschauer: 9112