Düsseldorf. (RK) Der nach wie vor um fünf Stürmer dezimierte Eishockey-Meister Adler Mannheim sicherte sich am Sonntagnachmittag in einem großen Kampfspiel einen 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) - Sieg bei der Düsseldorfer EG und startete somit mit einem sechs-Punkte Wochenende ins neue Jahr.

Vor 9112 Zuschauern im Rather ISS-Dome, darunter rund 800 Fans aus der Kurpfalz, die am Tag vor Dreikönig die Reise ins Rheinland angetreten hatten, brachte Kammerer (17. Minute) die DEG in Führung. In einem teilweise sehr hektischen zweiten Abschnitt glich Borna Rendulic wenige Sekunden vor der zweiten Pause bei einer 4:3-Überzahl für die Adler aus, nachdem zuvor Mannheims Verteidiger Björn Krupp nach einer Aktion gegen Luke Adam eine Spielerdauerstrafe erhalten hatte.

Gleich in der ersten Minute des Schlussdrittels sorgte ein Doppelschlag innerhalb von 14 Sekunden für den Mannheimer Sieg. Zunächst traf Mark Katic unter die Latte, wenig später erneut Rendulic mit einem Flachschuss, beide Tore fielen beim Spiel von vier gegen vier Feldspielern.

Weiter geht es für die Adler bereits am Donnerstag mit dem Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven (19.30 Uhr).

Düsseldorfer EG - Adler Mannheim 1:3 (1:0, 0:1,0:2)

Tore: 1:0 Kammerer (17.), 1:1 Rendulic (40.), 1:2 Katic (41.) 1:3 Rendulic (41.)

Schiedsrichter: Hoppe (Bad Nauheim), Hunnius (Berlin)

Strafminuten: 10/15 + Spieldauer Krupp

Zuschauer: 9112