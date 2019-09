Das sagen Alavaara und Gross

Mit Jan-Axel Alavaara, (Rufname: "A-Man") ein ehemaliger Verteidiger von Pavel Gross in Wolfsburg, haben die Adler seit langer Zeit wieder einen Sportmanager, der für Kreativität, Planungsvielfalt und einem klar umrissenen Anforderungsprofil bei der Zusammenstellung einer Mannschaft steht. Die RNZ hat den 44-jährigen Schweden, der nie ohne sein ledergebundenes Notizbuch unterwegs ist und Cheftrainer Pavel Gross in den letzten Wochen im In-und Ausland begleitet und einige markante Thesen zusammengetragen.

> Alavaara über die Entwicklung eines Meisterteams: "Wir wussten früh, was wir machen müssen und haben zwei Tage nach unserer Meisterfeier die Spieler über unsere Planung informiert. Das bringt Entscheidungen mit sich, wo man Freunde verliert, die lange hier waren. Es gibt dabei ein menschliche und eine sportliche Seite, das gehört zum Geschäft und ist die Wahrheit. Wir hoffen, dass sich die Veränderungen wieder auszahlen. Das Ziel ist, langfristig jedes Jahr um die Meisterschaft mit zu spielen.

> Alavaara über die Kriterien bei neuen Spielern: "Wir legen Wert auf Charakter, Geschwindigkeit und Courage und ob jemand ein Teamplayer ist, da spielt die Nationalität keine Rolle. Unser Motto lautet "Team first". Wir haben uns auch dieses Jahr von Nordamerika wegorientiert, weil dort keine besseren Spieler verfügbar waren, als die, die wir geholt haben. Unsere Scouts dort sind aber nach wie vor gute Verkäufer für die Marke Adler. Wenn Tobias Rieder in Deutschland auf dem Markt kommen sollte, werden wir unser Interesse hinterlegen. Unsere Maxime heißt, immer etwas zu verbessern. Wir wollen noch mehr Geschwindigkeit ins Spiel bringen, was auch für unsere Ziele in der Champions-League notwendig ist".

> Gross über die die Spielidee: "Wir reden nicht über die Vergangenheit, die Saison 18/19 ist vorbei. Zum Thema Meisterblues nur: Wenn neue Spieler kommen in eine Meistermannschaft kommen, dann wollen sie nachziehen. Ihre Eigenmotivation hilft der Gruppe. Die Restriktionen mit zwei U23-Spielern zwingen uns zu einer besseren Balance, vielleicht schießen wir etwas weniger Tore, kassieren aber auch weniger. Rendulic kann 20 Tore schießen, wenn wir Bergmann bekommen können, ist der für 15 bis 18 Tore gut. Wir wollen weg vom Denken in Reihen, alle sollen Spiele entscheiden und gut verteidigen. Unser vierte Reihe hat in den letzten beiden Finalspielen vier Tore geschossen, darauf sollten wir aufbauen".

> Gross über den Mannheimer Weg: "Wir haben unsere Sommervorbereitung etwas verändert und uns im Fitnessbereich neu aufgestellt. Die meisten deutschen Spieler haben zwölf Monate Vertrag und mit unseren Konditionstrainern in der Gruppe gearbeitet. Ich bin überzeugt, dass das mehr bringt, als wenn man individuell schuftet. Unsere Auffassung ist, dass man immer so gut spielt, wie man trainiert. Das ist für Spieler aus Finnland oder Schweden eine Selbstverständlichkeit".

> Alavaara über die Integration der Jungadler: "Unsere Trainer und ich stehen ständig im Austausch mit unserem Partnerteam in Heilbronn. Mit Ausnahme von Tim Stützle, der zu den Besten seines Jahrgangs zählt und fest bei uns spielt, sind die sieben Förderlizenzen zunächst Spieler der Falken. Samuel Soramies hat bewiesen, dass der DEL spielen kann und einen guten Schritt gemacht".

