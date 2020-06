Er könnte sich schon bald in der SAP Arena zeigen: Außenstürmer Davis Koch. F: imago

Heilbronn. (RK) Dass Davis Koch für die Adler Mannheim ein interessanter Spieler ist, bestätigte Axel Alavaara bereits im letzten Winter. Der Sportmanager äußerte sich jüngst im Gespräch mit der Rhein-Neckar Zeitung etwas ausweichend über den Stürmer der Heilbronner Falken, dementierte aber auch nicht ausdrücklich das weiter bestehende Interesse.

Jetzt brachte die Heilbronner Stimme eine interessante und für beide Klubs gewinnbringende Variante ins Spiel. Der 22 Jahre alte Deutsch-Kanadier soll einen Zweijahresvertrag bei den Adlern unterschreiben, jedoch noch eine Saison an die Falken ausgeliehen werden. Hintergrund: Koch besitzt zwar die deutsche Staatsbürgerschaft, fällt aber nicht unter die Förderlizenzregelung, da er als gebürtiger Kanadier (Surrey / British Columbia) nicht für die Nationalmannschaft spielberechtigt ist.

Da beide Klubs seit 2018 auch wieder Kooperationspartner sind, könnte Koch in diesem Sommer bereits Teile der Saisonvorbereitung in der SAP Arena bestreiten, um sich schon mal zu zeigen und an die höheren Anforderungen zu gewöhnen.

Vor einem Jahr nahmen die Iserlohn Roosters nach einem Probetraining von einer Verpflichtung des flinken Außenstürmers (12 Tore, 30 Vorlagen in 50 Partien für Heilbronn) noch Abstand. Konkret dürfte die Vertragskonstruktion nach Ende des von der DEL selbst auferlegten Transferstopps bis zum 30. Juni werden. Seit wenigen Wochen ist der Mannheimer Stefan Rapp neuer Geschäftsführer der Falken und die Allianz zwischen den knapp 80 Kilometern voneinander entfernten Klubs wird noch größer. Inzwischen stehen nicht nur sieben Förderlizenzspieler der Adler (Tiefensee, Wirth, Valenti, Brune, Klos, Preto, Elias) im Kader der Unterländer. Mit Möller, Hon und Schumacher bilden ehemalige Jungadler auch das Kontingent von mindestens zwei U-21-Spieler b beim Zweitligisten.

Schließlich stammen mit Maginot, Pavlu und Rückkehrer Corey Mapes drei weitere Akteure aus der Organisation der Jungadler, wobei der Weg von Mapes und Maginot über weitere Stationen (Düsseldorf, Kassel, Frankfurt) an den Neckar führte.