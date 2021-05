Von Rainer Kundel

Riga/Mannheim. Nach der Absage der Eishockey-Weltmeisterschaft 2020 in der Schweiz wagt sich der schnellste Mannschaftssport der Welt in der Corona-Pandemie in die Blase von Riga. Vier Monate, nachdem der Weltverband Belarus aufgrund politischer Unruhen als Co-Veranstalter gestrichen hat, begaben sich am Wochenende 16 Nationen zunächst in eine dreitätige Einzelisolation vor Ort, bevor ab Dienstag Training gestattet ist und am Freitag die 84. Titelkämpfe in zwei Eishallen in der lettischen Hauptstadt beginnen.

"In Riga beginnt die seltsamste Eishockey-WM der Geschichte. Die Spieler begeben sich während des Turniers in ein Raumschiff und sind von der Erde abgekoppelt", beschrieb der Schweizer Kolumnist Klaus Zaugg in einem seiner täglichen Beiträge die Bedingungen, die die Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen nur ansatzweise mitbekommen.

Nach drei Wochen im Nürnberger Trainingscamp mit sechs Testspielen und mehreren Personalrochaden ist die Delegation des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Samstag mit 24 Spielern nach Riga geflogen, drei weitere kamen direkt aus Nordamerika dazu. Mit den in den NHL-Playoffs beschäftigten Grubauer, Draisaitl, Kahun und Sturm konnte Bundestrainer Toni Söderholm nicht planen, Ausnahmetalent Tim Stützle (19) erhielt von den Ottawa Senators keine Freigabe und beim Ex-Mannheimer Marc Michaelis (Vancouver Canucks) stehen vertragstechnische Dinge einer Teilnahme entgegen.

Umso mehr freute sich der Finne über die Zusage von Tobias Rieder (Buffalo Sabres) sowie den AHL-Spielern Tom Kühnhackl, Leon Gawanke und Lean Bergmann. Auch Moritz Seider (20), zuletzt den Detroit Red Wings für ein Jahr nach Rögle (Schweden) ausgeliehen, verstärkt die DEB-Auswahl, bei der Offensivverteidiger und Center von jeher zu den Problemzonen zählen. Deshalb überrascht der Verzicht auf den Neu-Mannheimer Tim Wohlgemuth, zumal der Mittelstürmer mit dem ERC Ingolstadt eine starke Saison hinter sich hat.

Auch aus der DEL gab es aufgrund der hohen Belastungen in der Corona-Runde Verzichte auf eine Verlängerung der Saison, so bei den Adler-Verteidigern Reul und Akdag. Irritiert hat dennoch die Absagen-Flut von einem halben Dutzend Spieler nach dem Viertelfinal-Aus des Titelfavoriten EHC München. Die aus Salzburg konzerngesteuerten "Roten Bullen" sind offenbar der Auffassung, mit der Freigabe des Bundestrainers vor zweieinhalb Jahren ihren Beitrag zu den übergeordneten Interessen des deutschen Pucksports geleistet zu haben.

"Wir wollen schauen, dass wir unter die Top Vier in unserer Gruppe kommen und dann ist alles möglich", hofft der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl (29). Der Sohn von Eishockey-Legende Erich Kühnhackl gilt als Lettland-Experte, seitdem er die Deutschen 2016 in der Olympia-Qualifikation in Riga gegen die Einheimischen nach Südkorea schoss, wo die DEB-Auswahl anderthalb Jahre später mit Silber den größten Erfolg der Neuzeit feierte.

Routinier und Neu-Adler Korbinian Holzer betrachtet die besonderen Umstände dieser WM: "Es ist wichtig, dass man mental auf dem Dampfer bleibt. Wenn man die ganze Zeit nur im Hotel bleiben kann, geht es relativ schnell, dass die Wände immer näher kommen", gibt der 33-jährige Oberbayer zu bedenken.

Das deutsche Aufgebot, Torhüter: Brückmann (Mannheim), Niederberger (Berlin), Treutle (Nürnberg); Verteidiger: Bittner (Wolfsburg), Brandt (Straubing), Gawanke (Manitoba/AHL), Holzer (Mannheim), J. Müller (Berlin), M. Müller (Köln), Nowak (Düsseldorf), Seider (Rögle/SHL), Wagner (Ingolstadt); Stürmer: Bergmann (Barracuda Sharks/AHL), Eder (Straubing), Eisenschmid Plachta, Krämmer, Loibl (alle Mannheim), Fischbuch (Düsseldorf), Kastner, Peterka (beide München), Kühnhackl (Bridgeport/AHL), Noebels, Pföderl, L.Reichel (alle Berlin), Rieder (Buffalo/NHL), F.Tiffels (Köln).

Vorrundentermine, 21. Mai, 15.15 Uhr: gegen Italien; 22. Mai, 11.15 Uhr: Norwegen; 24. Mai, 19.15 Uhr: Kanada; 26. Mai, 15.15 Uhr: Kasachstan; 29. Mai, 19.15 Uhr: Finnland; 31. Mai, 15.15 Uhr: USA; 1. Juni, 19.15 Uhr: Lettland.