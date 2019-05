Mannheim. (dpa-lsw) Vier Spieler des Mannheimer Meister-Teams und der künftige Adler-Stürmer Lean Bergmann gehören zum Aufgebot des deutschen Eishockey-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in der Slowakei. Neben Bergmann reisten am Mittwoch auch die Angreifer Matthias Plachta und Markus Eisenschmid sowie die Verteidiger Denis Reul und Moritz Seider mit nach Kosice, wie der Deutsche Eishockey-Bund mitteilte.

Der 18-jährige Seider hatte am Dienstagabend beim 2:5 im letzten Testspiel in Mannheim gegen WM-Mitfavorit USA sein Länderspiel-Debüt gegeben. Bergmann wechselt von den Iserlohn Roosters zur kommenden Saison zu den Adlern Mannheim.

Die WM wird vom 10. bis 26. Mai ausgetragen. Das erste Vorrundenspiel bestreiten die Deutschen am Samstag gegen Aufsteiger Großbritannien. So lange Bundestrainer Toni Söderholm nicht alle Spieler von Beginn an offiziell meldet, sind noch Nachnominierungen bis zur maximalen Kadergröße von 25 Profis jederzeit möglich.