Mannheim. (rk) Das Eishockey-Finale 2019 wird ein Duell zwischen den maximal regenerierten Adler Mannheim und einem hoch belasteten Gegner. Mit einer unglaublichen Energieleistung erkämpften sich die Augsburger Panther am Sonntagnachmittag durch zwei Tore von Adam Payerl mit einem 2:0-Sieg gegen Titelverteidiger EHC München ein Spiel sieben am Dienstag in der bayrischen Hauptstadt (19.30 Uhr, live in Sport1). "Augsburg ist absolut auf Augenhöhe, sie übertreffen sich selbst", urteilte der ehemalige Adler-Stürmer Jochen Hecht als Kommentator von Sport1 zu der Serie, die körperlich und nervlich beiden Mannschaften alles abverlangt.

Auch am Freitag war dem Mannheimer Trainergespann Pavel Gross/Mike Pellegrims kein Weg zu weit. Der Chef und sein Co-Trainer beobachteten den möglichen Finalgegner vor Ort auf der engen Sitzplatztribüne der kleinen Olympia-Eishalle. "Kein Spiel ist wie das andere, es gibt immer neue Erkenntnisse und der Blickwinkel ist ein anderer, als wenn wir uns ein Video anschauen", sagte Gross bereits vor dem Viertelfinale und seiner damaligen "Spionage" in Nürnberg.

Ist die wiederum neuntägige Pause bis zum ersten Finale am Gründonnerstag in der Mannschaft ein Thema? "Wir wissen damit umzugehen und werden uns dosiert auf den Höhepunkt vorbereiten, das sind wir ja schon gewohnt", sagt Luke Adam, "die Tage, bis es weitergeht, bieten uns die Chance, kleinere Verletzungen oder Krankheiten auszukurieren." An Spekulationen, wer der angenehmere Gegner sei, beteiligt sich ohnehin niemand. Das könnte einem, wenn’s schief geht, ja entgegengehalten werden.

Manager Axel Alavaara sieht in der späten Gewissheit über den Finalgegner keinen Nachteil. "Wir schauen wie immer überwiegend auf uns. Damit sind wir gut gefahren, weil wir in der ganzen Saison als Mannschaft auftreten, das ist unsere Stärke", sieht der Schwede keinen großen Unterschied zu einem Punktspiel. "Um zu gewinnen, musst du nicht immer glänzen, aber immer die Kleinigkeiten richtig machen."