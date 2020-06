Von Rainer Kundel

Mannheim/Neuss. Wenn es bei der anhaltenden Diskussion um die von der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) beauflagten Zusatzvereinbarungen der Klubs mit ihren Spielern und einem teilweisen Einfrieren der Festgehälter ("Corona-Klauseln") geht, werden neben den öffentlich vorgetragenen Forderungen nach Mitbestimmung der von Moritz Müller und Patrick Reimer initiierten Interessengemeinschaft (IG) auch unwirsche Behauptungen aufgestellt. Angesichts der zunächst von DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke missverständlich genannten Frist 24. Mai war von "Erpressung und Nötigung" die Rede.

Stein des Anstoßes ist die geforderte Bereitschaft zur Kurzarbeit mit einem Betrag von monatlich netto maximal 2900 Euro und eine sogenannte 75/25-Regelung. Die Auszahlung von 25 Prozent des Jahresfestgehalts soll demnach von den Einnahmen der Klubs abhängen, deren Höhe in der Corona-Krise (Spiele ohne Zuschauer, fehlende Sponsoren-Einnahmen) ungewiss ist. Die Spieler sollen den variablen Gehaltsbestandteil ganz oder teilweise wieder erhalten, sobald ihre Arbeitgeber zwischen 75 und 100 Prozent der Umsatzerlöse der Vorsaison erreichen (wir berichteten).

Jetzt stellte Lothar Sigl, einer von vier Aufsichtsräten der Liga, in einem ausführlichen Interview mit der Süddeutschen Zeitung Wesentliches klar: "Der Termin 24. Mai war kein Ausschlusskriterium, dafür ist das ganze Thema zu wichtig, als dass man das an einer Formalität scheitern lässt. Ich habe dies nie als K.o.-Kriterium verstanden, die Zusatzvereinbarungen sind ein Teil des Prüfverfahrens, das normalerweise bis Ende Juni abgeschlossen ist", sagt der Augsburger Klubchef. Sonst würde die Liga, sofern der Spielbetrieb im September wieder aufgenommen werden kann, nur mit vier Klubs starten. Es scheint ein "Wettrennen" zu geben, welcher Standort als Letzter die Zustimmungserklärungen für einen aufschiebend bedingten Gehaltsverzicht seiner Spieler vorlegt. Wie es hieß, haben bislang neben den Augsburger Panthern noch Bremerhaven, Iserlohn und Wolfsburg ihre Bewerbung einschließlich der Zusatzvereinbarungen mit den Spielern eingereicht. Das sind Standorte mit eher geringerem oder mittlerem Gehaltsvolumen. Der Rest muss nachreichen. Was den Schluss zulässt: Wo die Gehälter höher sind, dauert die Bereitschaft zum Verzicht länger oder stößt auf Ablehnung. Die Adler Mannheim wollen sich auf RNZ-Anfrage zu diesem Thema derzeit nicht äußern.

Vorwürfe wie "Willkür, Erpressung und Nötigung aufgrund der Terminenge", kann Sigl nicht verstehen und informiert über den zeitlichen Ablauf. "Die Gespräche laufen seit Ende April, wir haben in Augsburg den Spielern auf einem Tortendiagramm aufgezeigt, wie sich unsere Einnahmen und Ausgaben zusammen setzten, 68 Prozent davon betreffen die Spielergehälter." In zwei großen Runden der DEL seien mit Telefon- und Videokonferenzen zwischen Gesellschaftern, Aufsichtsräten und Sportmanagern die Themen ausgiebig besprochen worden. "Es waren auch die Berater dabei, die 90 Prozent der Spieler vertreten", sagt Sigl: "Am 6. Mai haben wir vier Stunden mit allen Beteiligten gesprochen und am Schluss gefragt: Was ist unklar, wer hat Fragen? Niemand hat nachgefragt."

Deshalb hält Betriebswirt Sigl, seit 1987 der Macher im Augsburger Eishockey, die Hauptvorwürfe der Spieler-IG für "viel populistischen Kokolores, da ist etwas aus dem Ruder gelaufen". Der 63-Jährige legt Wert darauf, dass Förderlizenzspieler mit kleinen Verträgen von den Verzichten ausgenommen sind und inzwischen auch einige Trainer und Geschäftsführer, obwohl sie nicht dem DEL-Mustervertrag unterliegen, freiwillig auf Teile ihres Gehalts verzichten würden.