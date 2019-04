Mannheim. (RK) Wollte denn gar niemand gegen die Adler Mannheim spielen? Erst am Sonntagabend um 18.50 Uhr stand - eine Woche nach der mit 4:1-Spielen gewonnenen Serie gegen Nürnberg - mit den Kölner Haien der Halbfinalgegner des Hauptrundensiegers fest. Die Domstädter setzten sich in einer aufreibenden Serie über sieben Spiele nach 1:3-Rückstand gegen den ERC Ingolstadt durch. Die Vorschlussrunde um die Deutsche Eishockeymeisterschaft 2019 wird eine Serie der kurzen Wege, weil die Augsburger Panther die Düsseldorfer EG mit 2:1 besiegten und somit auf Meister EHC München treffen. Damit stehen die Top Vier der regulären Saison im Halbfinale.

> Serien: Siebenmal gab es in der Deutschen Eishockey Liga die Playoff-Paarung Mannheim gegen Köln, sechsmal setzten sich die Haie durch. Nur das Halbfinale vor der Meisterschaft 2007 (damals noch im Best of Five) ging mit 3:0-Spielen an die Adler. Ein gutes Omen? In der Hauptrunde 18/19 hieß es aus Sicht der Mannheimer 5:3, 4:2, 5:1 und 2:3 n.P.

> Ausgangslage: Für die Kölner war es ein schweres Jahr, deren Gesellschafter Frank Gotthardt das Budget um zwei Millionen Euro kürzte. Die Saison verlief bis zur Trennung von Trainer Peter Draisaitl am 22. Januar sehr unruhig, wobei die Spieler den Abgang des ehemaligen MERC-Stürmers wegen dessen schroffen Umgangstons forciert haben sollen. Der aus Montreal geholte "Feuerwehrmann" Dan Lacroix (49) hauchte dem Team Kampfkraft und System ein.

> Kader: Die "Flucht" von Verteidiger Tobias Viklund und langfristige Verletzungen erforderten Nachbesserungen im Kader. Dabei haben sich Heimkehrer Freddy Tiffels und Rob Ticar als Verstärkung erwiesen. Der ehemalige NHL-Abwehrmann Simon Despres blieb bisher blass.

> Augen auf: Eine Schlüsselrolle könnte bei den Domstädtern Torhüter Gustaf Wesslau als Lebensversicherung und Stürmer Jason Akeson (acht Playoff-Punkte) als gefährlichem Rechtsschütze zukommen. Letzterer stellt im Powerplay das Pendant zu Adler-Angreifer Markus Eisenschmid dar.

> Stimmung: Die Ansprüche rund ums Deutzer "Henkelmännchen" sind traditionell hoch. Der Klub läuft seit 2002 seinem neunten Titel hinterher, die Besucherzahlen sind stark rückläufig. Das Comeback nach einem Serienrückstand von 1:3 gegen Ingolstadt schürt nun aber wieder Euphorie.

> Tipp: Der tiefere Kader und die individuelle Klasse der Mannschaft von Pavel Gross gibt den Ausschlag, dass die Serie mit 4:2 an die Adler geht.

Playoff-Halbfinale, Dienstag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Kölner Haie (live in Sport1); Freitag, 19.30 Uhr: Köln - Adler; Sonntag, 17 Uhr: Adler - Köln.