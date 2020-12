Von Rainer Kundel

Mannheim. Nicht geglänzt, aber gewonnen: Die Adler Mannheim haben den zweiten Sieg in der noch jungen Eishockey-Saison ihrem herausragenden Torwart Felix Brückmann und einer großen Effizienz bei der Verwertung ihrer Chancen zu verdanken. Brückmann, in jungen Jahren von seinem Mentor Freddy Brathwaite in Anlehnung an eine Comicfigur in Kanada (Felix The Cat) "The Cat" gerufen, entschärfte gegen die lange Zeit besseren, aber im Abschluss unentschlossenen Straubing Tigers mehr als ein halbes Dutzend hochkarätiger Möglichkeiten und durfte sich von den Kollegen nach dem etwas schmeichelhaften 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)- Sieg und seinem 30. Shutout in der DEL feiern lassen. Fünf dieser Spiele ohne Gegentor verbuchte der Goalie bereits 2013/14 vor seinem Wechsel nach Wolfsburg für die Adler. Wenn der Titelverteidiger einen großen Trumpf hat, dann sind es seine Torhüter: Dennis Endras und Brückmann dürften in der Liga als Gespann kaum zu übertreffen sein.

Hintergrund Stimmen zum Spiel > Pavel Gross, Adler-Trainer: "Wir wussten, dass Straubing nur mit harter Arbeit zu schlagen ist. Es gibt solche Tage, an denen man nicht gut drauf ist und trotzdem gewinnt. Dann braucht man einen starken Goalie, den [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel > Pavel Gross, Adler-Trainer: "Wir wussten, dass Straubing nur mit harter Arbeit zu schlagen ist. Es gibt solche Tage, an denen man nicht gut drauf ist und trotzdem gewinnt. Dann braucht man einen starken Goalie, den hatten wir heute". > Matthias Plachta, Adler-Stürmer: "Wir hatten nach der spielfreien Woche einen stockenden Start, aber Felix hat einen tollen Job gemacht und uns immer im Spiel gehalten". > Stefan Loibl, Adler-Debütant: "Ich habe viel investiert, um schnellstmöglich wieder aufs Eis zurückzukehren. Dass es ausgerechnet gegen meinen Ex-Klub geklappt hat, hat mich besonders gefreut. Wir haben uns nach einem schweren ersten Drittel ins Spiel gebissen". > Tom Pokel, Trainer Straubing Tigers: "Eigentlich muss ich beiden Mannschaften für ihren Kampf gratulieren, uns haben die Tore gefehlt”. > Sandro Schönberger, Tigers-Kapitän: "Wir haben 50 Minuten ein Super-Spiel gemacht, aber die Geschichte schreibt, dass du ohne Tore nicht gewinnst". RK

"Das hat Spaß gemacht, schade dass die Halle leer ist", freute sich der 30-Jährige über das erste Punktspiel nach seiner Rückkehr. "Wir haben nicht gut gespielt, aber hart gekämpft", befand Brückmann und lobte seine Vorderleute. "Sie haben viele Schüsse geblockt und die Nachschüsse weggenommen." Seine größten Taten vollbrachte der gebürtige Südbadener im Privatduell mit Andreas Eder, dessen drei Großchancen er parierte. Die Adler hatten vor allem im ersten Abschnitt schwere Beine, der ungewohnte Rhythmus mit einer Woche Pause zwischen den beiden Heimspielen bekam der Mannschaft nicht. "Es ist keine Ausrede, aber erst spielen wir ein Vierteljahr gar nicht und dann haben wir nur ein Spiel in der Woche", äußerte Trainer Pavel Gross Kritik am zerstückelten Spielplan.

Neben dem Debüt des bisher verletzen Neuzugangs Stefan Loibl als Center zwischen Eisenschmid und Shinnimin kehrte Yannik Valenti aus Heilbronn zurück, dafür liefen Thiel und Ribarik zeitgleich für den Zweitligisten im Unterland auf. Lange zehrten die Blau-Weiß-Roten von der Führung durch David Wolf (28.) im Nachstochern auf einen Reul-Schuss, ehe Tommi Huhtala mit einem verdeckten und noch abgefälschten Schuss und Jason Bast per Break den ebenfalls guten Keeper Matthew Robson innerhalb von 74 Sekunden überwanden.

Zu diesem Zeitpunkt sahen sich die Mannheimer bereits um ihre Verteidiger Cody Lampl und Joonas Lehtivuori dezimiert. "Wir müssen abwarten, welche Verletzungen sie genau haben", zu mehr legte sich Gross am Wochenende nicht fest. Dafür erhielt der 21-jährige Moritz Wirth reichlich Eiszeit und machte erneut einen guten Job. Ansonsten bot die Partie wenig für Ästheten, es wurde viel in den Ecken und Banden "gehobelt".

Indes brachte Manager Axel Alavaara Klarheit in die ausufernden Personal-Spekulationen. Die Präferenz liege "klar bei einem Mittelstürmer", um den langfristigen Ausfall von Andrew Desjardins zu kompensieren. Gross verriet dazu, man habe sich mit "zehn, zwölf Namen befasst, aber es war niemand dabei, von dem wir überzeugt sind, dass er uns besser macht". Daneben spielt natürlich auch das Finanzielle eine Rolle. "Es gibt da eine Vereinbarung mit der Mannschaft", bestätigte Gross, dass sich jeder Neuzugang mit seinen Gehaltsvorstellungen an den Corona-Klauseln orientieren muss. "Vor allem Spieler aus der russischen KHL denken noch in anderen Kategorien."

Adler Mannheim – Straubing Tigers 3:0 (0:0, 1:0, 2:0); Tore: 1:0 Wolf (28.), 2:0 Huhtala (49.), 3:0 Bast (51.); Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Rohatsch (Lindau); Strafminuten: 6/4; Zuschauer: keine.

Update: Sonntag, 27. Dezember 2020, 15.07 Uhr