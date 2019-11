Von Rainer Kundel

Hradec Kralovè. Die Adler Mannheim haben zwar im Achtelfinale der Champions-Hockey-League in einem Spiel auf überschaubarem Niveau beim tschechischen Vertreter Mountfield HK mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) verloren, erhalten sich damit jedoch für das Rückspiel am kommenden Dienstag die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale.

Pavel Gross begann bei den Nordböhmen mit jenen Sturmreihen, die zuletzt in der DEL etwas verändert auf dem Eis standen. In der CPP Arena blieben am frühen Abend beim Aufeinandertreffen des aktuell Achten der tschechischen Extraliga mit dem deutschen Meister bei nur 2 647 Besuchern viele Plätze leer. Die ersten 20 Minuten verliefen unspektakulär, auf beiden Seiten waren wohlwollend zwei Torchancen zu notieren, die weder Johan Gustafsson im Tor der Adler noch Marek Mazanek beim Gastgeber vor Probleme stellten. Die auffälligsten Akteure in der Offensive waren dabei Huhtala (5.) und Plachta (10.), die am gegnerischen Torhüter scheiterten.

Ansonsten gab es bis zur Schluss-Sirene viel Kampf und Krampf, dafür wenig Spielfluss und viel Stockarbeit – es schien, als müssen beide Mannschaften nach zehn Tagen Pause erst wieder entrosten. „Keine Panik in der defensiven Zone“, ermunterte Pavel Gross während einer Spielunterbrechung die Cracks an der Bande. Auch nach der Pause überwog die schwere Kost. Nach einer kurzen Drangperiode der Mannheimer bot sich Vincour (30.) nach einem Scheibenverlust der Adler in der eigenen Zone die größte Chance, aber Gustafsson blieb fehlerfrei. Zwei Überzahlspiele der Adler gegen Ende des zweiten Abschnitts liefen zwar gefällig, waren dennoch nicht von Erfolg gekrönt, weil die Box der Rotjacken eng stand und die Schussversuche entschlossen blockte.

20:18-Torschüsse zu diesem Zeitpunkt, die meisten davon waren für die Keeper „Tagesgeschäft“, verdeutlichen das ausgeglichene Geschehen auf rutschiger Unterlage. Als niemand mehr mit einem Tor rechnete und sich ein im Eishockey äußerst seltenes torloses Match andeutete, gelang Ales Jergl vier Minuten vor Schluss aus heiterem Himmel der Siegtreffer für die Gastgeber. Zuvor hatten die Adler ihre einzige Unterzahl noch souverän verteidigt.

Wenn bei den Adlern die taktische Disziplin und das Defensivverhalten gegen einen international eher schwachen Gegner besser war als in den letzten Partien der DEL – offensiv blieb der Auftritt der Blau-Weiß-Roten sehr diskret, fast schon harmlos in diesem Achtelfinal-Hinspiel.

Mountfield HK – Adler Mannheim 1:0 (0:0, 0:0, 1:0); Tor: 1:0 Jergl (56.); Schiedsrichter: Nikolic (Österreich), Rencz (Ungarn); Strafminuten: 6/4; Zuschauer: 2647.