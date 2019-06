Mannheim. (RK) Nach einjähriger Abstinenz starten die Adler Mannheim in der Saison 2019/20 wieder in der Champions Hockey League (CHL). Für die Heimspiele der europäischen Königsklasse am Freitag, 6. September, gegen GKS Tychy (Polen), am Sonntag, 8. September, gegen die Wien Capitals und am Dienstag, 15. Oktober, gegen Djurgaarden Stockholm beginnt am kommenden Dienstag, 2. Juli ab 10 Uhr der Vorverkauf. Tickets sind im Ticketshop der Arena, im Whistle-Fanshop (Q 6/ Q7), unter der Hotline 0621-18190333 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Kartenpreise bewegen sich für ermäßigte Tickets zwischen 7 Euro (Stehplatz) und 20 Euro (Sitzplatz), für Vollzahler zwischen 10 Euro und 30 Euro. Die Dauerkarten berechtigten zum Eintritt dieser Spiele.

Unterdessen teilte die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) mit, dass das Lizenzierungsverfahren für die kommende Saison abgeschlossen ist und alle 14 Klubs die Spielberechtigung erhalten haben. Die "Notfallbewerbung" des Zweitliga-Vizemeisters aus Frankfurt hat sich somit erledigt. Der sportliche Auf- und Abstieg wird erst nach der Saison 2020/21 wieder eingeführt. Am kommenden Montag wird die Liga den Hauptrundenspielplan veröffentlichen.

Die deutlich intensivierte Nachwuchs- und Sichtungsarbeit des achtfachen deutschen Meisters spiegelt sich auch im zweiten "Prospect Camp" wieder. Bei dieser Sichtung nach Stand und Entwicklung von Talenten werden ab kommenden Montag 27 junge Spieler fünf Tage lang auf und neben dem Eis an ihren Fähigkeiten arbeiten. "Es ist die perfekte Zeit, um den Leistungsstand von Spielern zu ermitteln, die wir nicht jeden Tag sehen", so Adler-Manager Jan-Axel Alavaara.

Zwei Eiseinheiten täglich, dazu Athletiktraining und Tipps in Sachen Regenerationsstrategien - der Stundenplan für die Teilnehmer ist vollgepackt. Die Übungen auf dem Eis werden vom Trainerteam um Adler-Chefcoach Pavel Gross geleitet. Sie finden von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 11 sowie zwischen 16 und 17.30 Uhr in der Nebenhalle Süd statt, am 5. Juli endet das Camp nach einem gemeinsamen Mittagessen. Die Übungseinheiten sind für die Öffentlichkeit frei zugänglich.

Torhüter: Mirko Pantkowski , Florian Mnich (beide (Heilbronn), Tobias Ancicka (Luuko / Finnland), Jonas Gähr (Jungadler)

Verteidiger: Tommy Pasanen (Sioux City / USHL), Martin Urbanek (Villacher SV ), Moritz Wirth (Minnesota Magicians / NAHL), Janik Möser (Adler /DEL)), Moritz Raab (Jungadler), Nico Appendino (Fargo Force / USHL), Lukas Kälble (Lake Superior State University / NCAA), Fabrizio Pilu, Arkadiusz Dziambor, Philipp Preto (alle Jungadler), Tobias Möller (Heilbronn )

Stürmer: Yannik Valenti, Louis Brune (beide Heilbronn), Maxim Mastic (AZ Havirov / Tschechien), Valentino Klos, Pierre Preto, Samuel Soramies , Sebastian Hon (alle Heilbronn), Jan-Luca Schumacher, Florian Elias (beide Jungadler), Leon Wallner (Södertälje /Schweden), Tim Stützle (Adler / DEL), Daniel Pronin (Esmark Stars/WCHL).