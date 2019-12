Von Rainer Kundel

Mannheim. Da hat doch noch alles gepasst. Hallensprecher Udo Scholz im Nikolauskostüm, die Spieler grüßen in deutscher, englischer oder finnischer Sprache vom riesigen Videowürfel – da hat nur noch ein Sieg des Meisters gegen die Straubing Tigers gefehlt. Bis dieser in einer emotional aufgeladenen Partie feststand, bedurfte es einer Verlängerung, in der sich die Adler dank Borna Rendulic zwei hochverdiente Punkte sicherten. Für die volle Ausbeute fehlte die Effizienz beim Überzahlspiel, so dass der avisierte Sprung auf Platz zwei aufgrund der Tordifferenz noch auf sich warten lässt. "Wir wollten nach der Niederlage in Berlin unbedingt auf die Siegerstraße zurück", freute sich Pavel Gross über die zwei Punkte, "das war nicht einfach, weil der Gegner ehrenwert verteidigt hat."

Als im Juli die Deutsche Eishockey-Liga ihren Spielplan präsentierte, konnte man im Entferntesten nicht damit rechnen, dass am 30. Spieltag das Spiel der leuchtenden Herzen ein Topspiel sein würde. Die Einordnung des Meisters als Dritter durfte sicher erwartet werden, nicht allerdings der zweite Rang für den 2006 aufgestiegenen Klub aus Niederbayern, der sich seit Wochen beharrlich als Verfolger etabliert hat. Bei den Blau-Weiß-Roten spitzte sich am Samstag die Torhütersituation zu. Gustafsson fiel angeschlagen aus, Endras ist nach einer Armverletzung noch nicht wieder fit, somit kam erstmals Mirko Pantkowski zum Einsatz. Der Keeper vom Partnerklub Heilbronner Falken absolvierte beim Zweitligisten nach einer längeren Verletzungspause am Freitag erst sein siebtes Spiel und blieb trotz des frühen Rückstandes und wenig Beschäftigung souverän. "Ich habe am Sonntagfrüh erfahren, dass ich gebraucht werde", berichtete der 20-jährige Kasseler.

Die Niederbayern, aufgrund von fünf Ausfällen nur mit drei Reihen angetreten, wirkten zunächst zweikampfstärker. Ihre Führung nach 20 Minuten, als Larkin Neuzugang Felix Schütz aus den Augen ließ, war nicht unverdient. Während bei den Adlern Desjardins und Wolf vor dem Tor von Vogel zu unentschlossen waren, hatten Pantkowski und seine Vorderleute Mühe, dass bei zwei Strafzeiten gegen Lehtivuori nichts anbrannte. Es war eine Partie, in die sich die Adler reinbeißen mussten und das taten sie mit viel Elan und Siegeswille. Abgesehen von zwei Breaks durch Ziegler (20.) und Acolatse (38.), die Pantkowski souverän stoppte, lagen die Vorteile ab dem zweiten Abschnitt bei den hoch überlegenen Adlern. Allein in dieser Sequenz konnten sie neun Minuten in Überzahl spielen. Rund lief es im Powerplay allerdings nicht, zu überhastet der Aufbau, zu unpräzise die Pässe, da war im dauerhaften Anrennen Geduld und Nervenstärke gefragt. Umso größer der Jubel, als Ben Smith aus spitzem Winkel die Scheibe flach zum Ausgleich versenkte (31.).

Die ausverkaufte SAP Arena erlebte einen pausenlosen Sturmlauf, drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit verschaffte Tigers-Trainer Tom Pokal mit einer Auszeit seiner Mannschaft bei 37:14 Torschüssen etwas Luft. Pavel Gross sparte sich sein Time out für die Verlängerung auf. Als Acolatse zur Strafbank wanderte, justierte er mittels Taktikbrett seine vier Spezialisten nochmals ein. Prompt schlug der ansatzlose Handgelenkschuss von Borna Rendulic zum Zusatzpunkt ein. Das siebte Powerplay hatte endlich gezündet.

Adler Mannheim – Straubing Tigers 2:1 n.V. (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Tore: 0:1 Schütz (3.), 1:1 Smith (31.), 2:1 Rendulic (64.)

Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), Reneau (USA)

Strafminuten: 6/14

Zuschauer: 13.600 (ausverkauft)