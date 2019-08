Von Rainer Kundel

Mannheim/St. Leon-Rot. Mike Pellegrims, der Co-Trainer der Adler Mannheim, nutzte die Gelegenheit um sich nochmals zu bedanken. "Es ist der 2. August und so viele Leute sind gekommen, Mannheim ist positiv Eishockey verrückt", blickte der 51-Jährige bei der Saisoneröffnungsparty "Boys are back in town" in die Menge: "Wenn ich an die Playoffs denke, dann wundert mich, dass das Dach der Halle nicht weggeflogen ist, so laut war es."

Mehr als 2000 Anhänger waren auf den Südplatz vor der SAP Arena gekommen und bereiteten den Cracks einen warmen Empfang. Das sind mehr, als der EHC München bei seiner ersten Meisterfeier hatte und mehr, als in Wolfsburg zu einigen Punktspielen kommen. Wolfsburg, das ist die Stadt, in der in den letzten fünf Jahren Björn Krupp Eishockey spielte. Anfang Juni traf der Verteidiger als erster der fünf externen Neuzugänge in Mannheim ein. "Ich stehe nun zum ersten Mal in einem Kader, der im Jahr zuvor Meister wurde", freut sich der Sohn des ehemaligen Bundestrainers Uwe Krupp (54), "das ist eine riesige Herausforderung, die ich gern annehme. Wir rocken das Ding", rief der 28-Jährige in die Menge. Mit den Kölner Haien und den Wolfsburg Grizzlys kam der Verteidiger bislang nur in den "Genuss" von drei Vizemeisterschaften.

"Wenn man nach Mannheim wechselt, ist die Chance größer, etwas zu gewinnen", äußerte sich Krupp im Gespräch mit der RNZ vor dem 24. Eagles-Cup auf der Golfanlage in St. Leon-Rot, bei dem der Klub und seine Sponsoren am Samstag wieder einen fünfstelligen Betrag für den gemeinnützigen Verein "Adler helfen Menschen" einspielten. In den Schoß gelegt wurde dem 1,91 Meter großen Abwehrmann nichts. "Ich war eher ein Spätentwickler und habe mit elf Jahren erst mal in einer Hobbymannschaft begonnen", erinnert sich Krupp an seine Anfänge. Da hatte Vater Uwe, der 1996 als erster Deutscher mit der Colorado Avalange den Stanley-Cup gewann, seine Laufbahn schon beendet.

Geboren in Buffalo, zog Björn nach der Trennung der Eltern mit dem Vater nach Kanada, wo er als 17-Jähriger bei den Belleville Bulls in der Ontario Hockey League Fuß fasste. "Ich hatte anfangs nicht so viel Talent, mein Vater hat mich als Nachwuchstrainer etwas anschieben müssen", erinnert sich Björn. Im Nachhinein sei es für ihn gut gewesen, kleine Schritte zu gehen, "Ich habe mich jedes Jahr weiterentwickelt, bin aber immer noch der typische Defensiv-Verteidiger", legt Björn Wert auf seine Rolle. "Wenn die anderen nach vorn stürmen, halte ich den Laden zusammen" - Denis Reul wird sich über Entlastung freuen. Die Bilanzen verraten nichts anderes, 420 DEL-Spiele mit acht Toren und 48 Vorlagen dokumentieren, dass Krupps Arbeitsplatz im eigenen Drittel liegt.

"Meine Stärken sind der Zweikampf und das Läuferische", glaubt der 92-Kilo-Mann, die ihm aus Wolfsburg bekannten Anforderungen von Pavel Gross zu erfüllen: "Du kannst aber jeden Tag dazu lernen, in der Stocktechnik oder beim Verhalten in Situationen, wo man unter Druck steht." Dass Mike Pellegrims mit seiner Erfahrung als ehemaliger Verteidiger die heutige Generation besser machen kann, haben schon andere Defensivspieler festgestellt. Jetzt freut sich Krupp nach der langen Pause - Wolfsburg bestritt am 3. März sein letztes Spiel - auf die ersten Heimspiele als Adler: "Die Stimmung ist einem auch als Gegner nicht entgangen, hier ist Eishockey zu Hause." Auch der Silbermedaillengewinner von Südkorea 2018 weiß also um die Macht des "Ufo".