Die Kommandobrücke der Adler Mannheim: Sportmanager Jan-Axel Alavaara (l.) und Trainer Pavel Gross befinden sich in einem ständigen Austausch. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim. Jan-Axel Alavaara (46) ist im dritten Jahr Sportmanager der Adler Mannheim. Der Schwede wohnt mit Ehefrau und zwei Töchtern im Rhein-Neckar-Kreis und hat seinen Vertrag im Januar bis 2024 verlängert. Im RNZ-Interview äußert sich der ehemalige Verteidiger zur bisher herausragenden Saison des achtfachen deutschen Meisters nach Abschluss der Südgruppen-Spiele und gibt einen Ausblick auf die nächsten Wochen.

Herr Alavaara, hätten Sie der Mannschaft bei Abschluss der Südgruppe eine derart dominante Saison zugetraut?

Die Hoffnung auf eine gute Saison war natürlich da, auch wenn es aufgrund der vielen Unsicherheiten in Corona-Zeiten schwierig war, Einschätzungen zu treffen. Jetzt können wir sagen, wir lagen mit unseren Neuverpflichtungen richtig, sie haben wie die verbliebenen Spieler einen guten Charakter und einen großen Siegeswillen, die Stimmung in der Kabine stimmt. Man muss neben sportlichen Kriterien immer darauf achten, dass die Hierarchie nicht durcheinander kommt. Die Mannschaft hat eine unglaubliche gute Moral.

Wie sehr hat die Pandemie Ihren Job erschwert, es waren mit Ausnahme einiger Wochen im Spätsommer kaum Reisen möglich?

Statt Spieler vor Ort zu scouten, haben wir uns auf ein großes Netzwerk verlassen, das seit Jahren besteht. Meine ehemalige Tätigkeit als Europa-Scout der Buffalo Sabres hat dabei schon geholfen, wir haben viele Quellen angezapft, bevor wir uns für einen Spieler entschieden haben. Da kommt man auf Namen zurück, die schon mal auf dem Tisch lagen. Mit einem Acht-Stunden-Tag ist es bei einer Verpflichtung nicht getan. Meine Familie hat schon den Eindruck, dass der Tag mehr mit Eishockey gefüllt ist.

Was kann noch besser laufen?

Keine Frage, unser Überzahlspiel. Es wäre ja langweilig, wenn wir in allen Ausprägungen unser bestes Eishockey schon gespielt hätten und die Coaches keine Aufgabe mehr hätten…

Einige Verträge wurden bereits verlängert, wie stehen die Chancen, dass Sinan Akdag und Ben Smith weiter das Adler-Trikot tragen? Spielen bei Smith auch private Dinge eine Rolle, die Familie erwartet in diesen Tagen ihr erstes Kind.

An guten Verteidigern haben auch andere Klubs Interesse, wir stehen mit Jaro Tuma, dem Berater von Sinan, im Austausch. Ben Smith ist unser Kapitän und Vorbild in allen Bereichen, wir wollen einen solch wertvollen Spieler natürlich bei uns behalten.

Stichwort deutscher Nachwuchs. Welche Entwicklung haben die U23-Spieler genommen?

Dziambor und Wirth steht als Verteidiger eine gute Zukunft bevor, sie haben solide gespielt und fast keine Fehler gemacht. Brune braucht noch etwas Selbstvertrauen, ist aber körperlich für die DEL bereit. Klos ist ein guter Kämpfer, seine Rolle wird sich auch in Zukunft nicht nur über Tore definieren. Valenti ist ein Spieler, der etwas länger braucht, um für die DEL bereit zu sein, er muss körperlich robuster werden. Das erreicht man mit ein, zwei Jahren gutem Sommertraining. Florian Elias ist am weitesten, er ist schnell und stark an der Scheibe.

Wie schätzen Sie die kommenden Gegner der Nordgruppe ein?

Ich bin der selben Meinung wie Pavel Gross und wehre mich gegen die pauschale Behauptung, dass die Nordgruppe schwächer besetzt ist. Berlin marschiert durch, die Stärke von Bremerhaven haben wir im Vorbereitungsturnier zu spüren bekommen, Düsseldorf und Köln sind stärker als es die Tabelle derzeit abbildet.

Die kommenden Wochen werden anstrengend. Im Februar gab es sieben Spiele, demnächst folgen in weniger als einem Monat 14 Partien mit teilweise weiten Reisen.

Wir glauben, dafür gut aufgestellt zu sein und werden nach der Rückkehr unserer Verletzten noch jeden Spieler brauchen, um weiter erfolgreich zu sein.