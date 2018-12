Von Rainer Kundel

Mannheim. Weil sich das Bäumchen-wechsle-dich-Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga bei den Verfolgern der Adler Mannheim fortsetzt, kommt es am heutigen Freitag erneut zum Duell Erster gegen Zweiter. Auf leisen Sohlen haben sich die Augsburger Panther am EHC München vorbeigeschoben und versuchen sich zum zweiten Mal innerhalb von sechs Wochen bei den Adlern. Als die bayrischen Schwaben am 4. November in der SAP Arena 0:4 unterlagen, deutete nicht viel darauf hin, dass sich das DEL-Gründungsmitglied länger in der Spitzengruppe festsetzten könnte. "Sie haben ein gutes Umschaltspiel und sind von Verletzungen verschont geblieben", stellt Mannheims Coach Pavel Gross fest.

Wenngleich sein Torhüter Dennis Endras in den Tagen nach seiner famosen Vorstellung beim "Shutout" in München ein gefragter Gesprächspartner war - zurück blickt der Trainer kaum. "Von der Vergangenheit können wir uns nichts kaufen. Wir wollen verinnerlichen, dass wir schwer zu schlagen sind, wenn wir unsere Stärken ausspielen".

Für den Geschmack von Gross hat man zuletzt "zu viele Chancen zugelassen, das sollten wir minimieren". Das anspruchsvolle, zugleich auch attraktive Spielsystem von Gross sieht nicht nur das Druckausüben in allen Zonen des Eises vor - auch der Rückwärtsgang und die Übernahme von Positionen, wenn sich ein Verteidiger in die Offensive einschaltet, und Entschlossenheit beim Abschluss zählen dazu. Ein perfektes Game eben, zu dessen Umsetzung der Standardsatz des 50-jährigen herhält: "Wir sind eine Arbeitermannschaft".

Bei Lichte besehen hat das Team, vor allem unter Berücksichtigung seit Mitte November ständig neuer verletzter Leistungsträger, schon viel von den Anforderungen der Taktiktüftler Gross/Pellegrims umgesetzt. Nur im Timing hat sich der Cheftrainer etwas vertan. Vorsorglich wies Gross vor Saisonbeginn darauf hin, "dass wir wahrscheinlich im September und Oktober noch nicht unser bestes Eishockey spielen werden".

Zurückkehren wird nach vier Wochen Pause (Muskelverletzung) Zwei-Wege-Stürmer Nico Krämmer, komfortabler wird die Personalsituation dennoch nicht: Im Gegenzug fällt Brent Raedeke nach dem üblen Check von Aulie in München aus (wir berichteten). "Er wird auf jeden Fall am Wochenende fehlen, auch wenn sich unsere Befürchtungen zum Glück nicht bestätigt haben", berichtet Gross. Mehr gibt der Klub aus verständlichen Gründen nicht preis, eine Gehirnerschütterung dürfte somit aber ausgeschlossen sein. Um vier komplette Sturmreihen aufzubieten werden erneut Förderlizenzspieler Samuel Soramies (20) aus Heilbronn und Jungadler-Angreifer Louis Brune (18) hoch rücken. Alternativ kann der gelernte Verteidiger Janik Möser (23) auch als Stürmer auflaufen.

Die Augsburger Panther rangieren mit einer mehr ausgetragenen Partie drei Punkte hinter den Blau-Weiß-Roten. In seinem vierten Jahr hat Trainer Mike Stewart ("Iron Mike"), 46, die Panther auch auswärts gefestigt und hat beim Umbau der Mannschaft Wert auf Größe und Gewicht gelegt. "Rüpel" Adam Payerl kassierte bereits 106 Strafminuten.

DEL, heute, 19.30 Uhr: Adler Mannheim-Augsburger Panther; Sonntag, 14 Uhr: Adler-ERC Ingolstadt.