Mannheim. (RK) Der Spielplan hätte es nicht besser treffen können: Tim Stützle bestreitet sein erstes Eishockeyspiel als Volljähriger ohne Helmgitter nahe seiner Heimat Tönisvorst am Niederrhein heute für die Adler in Krefeld. Mit Vollendung des 18. Lebensjahrs durfte das große Talent das Vollvisier als äußeres Zeichen eines Nachwuchsspielers gegen das übliche Halbvisier mit Mundschutz tauschen.

Tim Stützle, wie fühlt man sich als 18-Jähriger, wer hat am Mittwoch alles gratuliert?

Bis auf das fehlende Gitter hat sich nicht viel verändert. Ich muss jetzt aufpassen, dass sich kein hoher Stock verirrt. Meine Mutter hatte eine Torte vorbeigebracht, die haben wir in der Kabine angeschnitten, und am Mittwoch sind wir im kleinen Kreis zum Abendessen gegangen, Phil Hungerecker und David Wolf waren dabei. Am Donnerstagabend nach unserer Ankunft in Krefeld bin ich mit meinen Eltern zum Essen gegangen. Für den Führerschein hatte ich bisher noch keine Zeit, ich lerne gerade für die Theorie und verlasse mich noch auf Phil als Fahrer. (Anm. der Redaktion: Mitspieler Phil Hungerecker, WG-Partner)

Beim ersten Spiel der Adler in Krefeld hatten Sie viele Unterstützer auf der Tribüne …

Ja, Eltern, Verwandte und Freunde werden auch diesmal wieder kommen. Ich versuche so viele Karten zurücklegen zu lassen, wie es geht, wenn ich mehr brauche, werden sie gekauft.

Sie hatten das Gitter am letzten Sonntag bereits symbolisch abgelegt.

Nach dem Spiel gegen Wolfsburg habe ich das im Interview mit Magenta-Sport auf Vorschlag von Patrick Ehelechner (Anm. des Autors: ehemaliger Torhüter, heute TV-Kommentator) gemacht. Ich werde das Gitter für einen guten Zweck versteigern lassen, mal sehen, welche Vorschläge es gibt.

Wie sehen Sie Ihre hohe Einstufung mitten in der Saison an Nummer Eins der europäischen Talentauflistung?

Das ehrt mich sehr, aber der Hype ist momentan zu groß. Wir sollten das alle herunterfahren. Es ist eine momentane Einschätzung, vielleicht ein Indiz, aber noch weit weg vom Draft. Ich konzentriere mich auf die Adler und will hier was erreichen, die Saison geht ja hoffentlich noch lange.