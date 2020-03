Von Rainer Kundel

Mannheim. Der Zieleinlauf der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Sonntag brachte wie immer nur die halbe Auflösung auf dem Weg zur Ermittlung des Meisters 2020. Fest stehen bislang nur die Viertelfinal-Paarungen Straubing Tigers gegen Pinguins Bremerhaven (Dritter gegen Sechster) und Eisbären Berlin gegen Düsseldorfer EG (Vierter gegen Fünfter). Hauptrundensieger EHC München und die Adler Mannheim als Zweiter treffen auf die Qualifikanten aus der ersten Playoff-Runde mit den Spielen ERC Ingolstadt gegen Augsburger Panther und Nürnberg Ice Tigers gegen Grizzlys Wolfsburg ("Best-of-three"). Setzt sich Ingolstadt durch, kommt es für die Adler zu einer Neuauflage des Viertelfinals von 2018 gegen die Oberbayern. Im Falle einer Qualifikation von Augsburg treffen die Blau-Weiß-Roten ab 18. März ("Best of seven") auf den Sieger der Paarung Wolfsburg oder Nürnberg.

Hintergrund Das Werk von Gross Die Skepsis war groß nach der Bilderbuch-Saison mit 116 Punkten und der Meisterschaft 2019. Was hatten die Adler in Spielzeiten nach einem Titel nicht schon alles durchgemacht. Ob Greg Poss, Dave King oder Greg Ireland als Notnagel für den wortbrüchigen Geoff Ward: Sie scheiterten nach den Meisterschaften 2007 und 2015 an satten Spielern und [+] Lesen Sie mehr Das Werk von Gross Die Skepsis war groß nach der Bilderbuch-Saison mit 116 Punkten und der Meisterschaft 2019. Was hatten die Adler in Spielzeiten nach einem Titel nicht schon alles durchgemacht. Ob Greg Poss, Dave King oder Greg Ireland als Notnagel für den wortbrüchigen Geoff Ward: Sie scheiterten nach den Meisterschaften 2007 und 2015 an satten Spielern und Fehleinschätzungen des Managements. Daran wird deutlich, wie groß der Anteil von Pavel Gross ist, das sportliche Aushängeschild Mannheims auf Kurs gehalten zu haben und den Spielern frühzeitig die Flausen mit dem Meisterpokal auf dem Wasserturm aus dem Kopf getrieben zu haben. Mit dem dreifachen Spieler-Meister als Coach ist es nach 18 Jahren gelungen, direkt auf einen Titel hin wieder eine starke Hauptrunde zu spielen. Und das mit attraktivem Offensiv-Eishockey. Trainer Bill Stewart holte am Ende der Hauptrunde 2002 satte 120 Punkte – allerdings aus 60 Spielen, so dass die aktuellen 102 Zähler aus 52 Spielen für die 2018 neu zusammengestellte sportliche Leitung ein weiterer Meilenstein sind. Stillstand ist Rückschritt – die marginalen Veränderungen im Kader haben mit kurzer Anlaufzeit gegriffen. Wenn jetzt die Playoffs nicht ganz misslingen, ist die Forderung von Klubchef Daniel Hopp nach mehr Konstanz fürs Erste erfüllt. Ein Ziel, das auch ohne Titelverteidigung erreicht werden kann. Entscheidend wird sein, wie sich die Mannschaft in der "fünften Jahreszeit" präsentiert. Das Rennen erscheint offen, die befürchtete Übermacht der "Roten Bullen" aus München gibt es nicht mehr. Wer aber den letzten Schritt vor dem ersten macht und von einer logischen Neuauflage des Finales von 2019 spricht, dem sollten die Worte von Geschäftsführer Matthias Binder in den Ohren klingen: "Wir sollten jedem Gegner im Viertelfinale mit Respekt begegnen." (rk)

Wie sieht Pavel Gross den bisherigen Saisonverlauf? "Wir haben zwei kleine Tiefs durchgemacht, aber im zweiten Jahr hintereinander mehr als 100 Punkte geholt", klang Zufriedenheit und auch etwas Stolz aus den Worten des Trainers. "Wir wollten ja eine gewisse Konstanz hier in Mannheim aufbauen, das ist bisher gelungen."

Der Trainer betrachtet die 116 Punkte aus der Meistersaison 2019 als "einen Ausreißer, das wird nicht so oft passieren". Für das Viertelfinale gäbe es noch einiges zu verbessern, nicht nur im Defensivverhalten, wo sich die Ausfälle von Larkin und Lehtivuori bemerkbar machten. "Wir müssen auch in der Zone des Gegners mit der Scheibe besser umgehen."

Kaum zu glauben, dass bei 59:17 (!) Torschüssen am Sonntag gegen Schwenningen die Erfolgsquote nur bei vier Treffern lag. Trotzdem stellen die Adler mit 180 Toren die beste Offensive der Liga. Und das ohne Markus Eisenschmid, den 28-fachen Torschützen des Vorjahres, der verletzungsbedingt nur ein Drittel der Partien bestreiten konnte. Wer hätte nach der Gala-Vorstellung von Tim Stützle, der mit einer unglaublichen Leichtigkeit die Defensive der Schwenninger umkurvte, dem Riesentalent nicht eine Aufbesserung seines Torkontos (sieben Treffer) gewünscht? Pavel Gross war begeistert: "Wer weiß, vielleicht schießt Timmy in den Playoffs nochmals sieben."

Wie wird die entscheidende Saisonphase abgewickelt? Den zunehmenden Diskussionen um die Folgen des Coronavirus bei Großveranstaltungen kann sich die DEL als Liga mit dem größten Besucheraufkommen nach den drei Profiligen im Fußball nicht verschließen. Pavel Gross sieht es differenziert: "Das sind Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Ich will es weder bagatellisieren noch mich denen anschließen, die in Zeiten von Panik und Sensationen ein bestimmtes Szenario an die Wand malen."

Deshalb stand Daniel Hopp als stellvertretender Aufsichtsrats-Vorsitzender der DEL nicht nur zur erfreulichen Entwicklung seines Klubs Rede und Antwort. Mit der Empfehlung des Bundesgesundheitsmisters vom Sonntag, auf Veranstaltungen mit mehr als 1000 erwarteten Besuchern zu verzichten, sieht Hopp "eine neue Faktenlage".

Hopp geht davon aus, dass "wir so schnell wie möglich mit den örtlich zuständigen Behörden Kontakt aufnehmen werden." Auch der Aufsichtsrat der Liga wollte dazu auf seiner gestrigen Sitzung beraten. Man stehe in "engem Kontakt" zur Deutschen Fußball-Liga, betonte Liga-Chef Gernot Tripcke.

Adler-Hauptrunde in Zahlen, Tabellenplatz: zwei, 102 Punkte (59 Heim, 43 Auswärts), 180:132 Tore; Immer dabei: Akdag, Smith, Järvinen (52 Spiele); Torhüter: Endras (33 Spiele, 2,31 Gegentore) Gustafsson (21 /2,64); Top 5 – Scorer: Rendulic 49 Punkte (27 Tore, 22 Assists), Smith 45 (20+25), Desjardins 44 (18+26), Plachta 44 (14+30), Järvinen 44 (11+33); Strafminuten: Wolf 60, Krupp 53, Rendulic 51; Zuschauer: 309.161 in 26 Spielen (Durchschnitt 11.891).