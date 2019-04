Von Rainer Kundel

Mannheim. Spiele gegen die Kölner Haie sind für die Adler Mannheim mehr als nur Prestigeduelle. So liegen zwischen dem 5. Januar 2018 und dem Finaleinzug am vergangenen Dienstag nur etwas mehr als 15 Monate. Nichts kennzeichnet den Wandel des Klubs mehr als ein Vergleich des damaligen Aufritts bei den Kölner Haien - es setzte eine 0:5-Pleite auf dem Höhepunkt einer gewaltigen Schaffenskrise - mit den Leistungen in diesem Frühjahr. Auch einen Monat nach der Trennung von der damaligen sportlichen Leitung wollte sich der Erfolg nicht einstellen. Feuerwehrmann Bill Stewart musste die Medien Woche für Woche vertrösten, verwies darauf, dass die Misere "überwiegend Kopfsache" sei und er das schon hinbekomme.

Maßnahmen haben gegriffen

Aus Köln kehrten die Cracks seinerzeit in der Nacht zu Dreikönig von einem Spiel zurück, bei dem das Wort "Arbeitsverweigerung" so berechtigt war wie selten. Das sahen auch die Treuesten der Treuen so, die mit Fanbus und Pkw aus der Domstadt schneller zu Hause waren als der Mannschaftsbus. Als dieser vor der Kabine der SAP Arena einparkte, warteten 150 bitter enttäuschte Anhänger und forderten noch in der Nacht Redebedarf ein.

Marcus Kink und Dennis Endras stellten sich als Erste, erklärten den verdutzt dreinschauenden Importspielern, was Sache ist, und moderierten eine Aussprache. "Es ging damals um unser sportliches Überleben", sagte Stewart bei seinem Abschied drei Monate später, als mit einem Kraftakt doch noch das Halbfinale gegen den späteren Meister aus München erreicht wurde. Dies ereignete sich in der Woche nach Ostern, damals zwei Wochen früher gelegen als 2019.

Es heißt, dass ein Klub, der an Ostern noch im Geschäft ist, grundsätzlich nicht viel falsch gemacht haben kann. Und dennoch liegen zwischen Welten zwischen den Vorstellungen von damals und heute. Die einschneidenden Maßnahmen, die Gesellschafter Daniel Hopp im Dezember 2017 beschloss und in den folgenden sechs Monaten mit Konsequenz umsetzte, haben gegriffen - wesentlich schneller als selbst von Optimisten erwartet. Von zwei Handvoll Zugängen, verantwortet vom neuen Manager Axel Alaavara, bis hin zum vergrößerten Trainerstab und markant veränderten Abläufen in der Vorbereitungs- und Trainingsplanung, insbesondere aber der Spielidee.

Selbst wenn es zur Krönung in Form der achten deutschen Meisterschaft noch nicht reichen sollte: Die vergangenen sieben Monate haben dem oft leidens-, diesmal aber begeisterungsfähigen Publikum in der Eishockeystadt großen Spaß bereitet. Pavel Gross lässt attraktives, unterhaltsames, aber auch taktisch und läuferisch anspruchsvolles Eishockey spielen. Mit 116 Punkten am Ende der Hauptrunde wurde sogar die bisher als Meilenstein betrachtete Spielzeit 2014/15 mit Trainer Geoff Ward getoppt.

Als die Nürnberg Ice Tigers in einem Viertelfinale fast 40 Minuten von den "Greifvögeln" im eigenen Drittel eingeschnürt wurden, befand an sachkundiger Beobachter: "Wer gegen Mannheim spielt, ist permanentem Druck ausgesetzt, als würde ein Schraubstock langsam zugedreht." Im Schraubstock befanden sich nach den fränkischen Ice Tigers zuletzt die Kölner Haie, passend dazu bemerkte die Süddeutsche Zeitung, der Mannheimer Kader weise "Merkmale eines Haifischgebisses auf, schnell, kräftig, gefährlich".

Ganz zugedreht ist der Schraubstock nicht, ein wehrhafter Kontrahent fehlt noch. "Die Freude, das Finale zu spielen, ist groß, aber es muss weitergehen", forderte der aktuelle Kapitän Marcel Goc. Ganz nach einem Schlachtruf der Fans: "Immer weiter, immer immer weiter, bis zur Meisterschaft". Die Mission dieser Mannschaft ist noch nicht zu Ende. Die Mängel der Vergangenheit, zu schnell mit zu wenig zufrieden zu sein, sind ihr zum Glück fremd.