Von Rainer Kundel

Mannheim. Der zehnte Heimsieg in Folge seit der 3:6-Niederlage gegen die Krefeld Pinguine vom 3. November 2019 und die indirekte Schützenhilfe von Mannheims "Eishockey-Denkmal" Harold Kreis sorgten dafür, dass sich die Meister-Adler als Zweiter bei fünf Punkten Vorsprung gegenüber den Straubing Tigers ein kleines Polster geschaffen haben. Zweieinhalb Stunden nach dem 4:0-Sieg gegen Augsburg erkämpfte sich am Sonntagabend die von Kreis betreute Düsseldorfer EG einen 3:2-Erfolg gegen die Niederbayern und machte ihrem Trainer zum 61. Geburtstag das passende Geschenk.

Nichts kennzeichnet den Aufschwung der blau-weiß-roten "Greifvögel" mehr als der halbierte Durchschnitt an Gegentoren. Vor der November-Pause in der DEL kassierten Dennis Endras und Johan Gustafsson in 17 Spielen 3,6 Gegentreffer im Schnitt, danach zusammen mit Mirko Pantkowski in 39 Partien nur noch 1,8! Sieben Mal verließen die Adler inzwischen seit dem 30. Dezember als Sieger das Eis und haben damit eine neue Serie gestartet, die alte steht bei zehn und endete mit einem 1:5 bei den Eisbären Berlin am 20. Dezember.

Neben Torschütze und Aushilfsstürmer Janik Möser (24) war diesmal Yannik Valenti der gefragteste Spieler. Der 19-Jährige berichtete, dass er das Angebot von Nico Krämmer ablehnte, als der Mitspieler dem Heilbronner Förderlizenzspieler nach dessen fünften DEL-Einsatz seit Herbst 2017 den Puck als Sammlungsstück überreichen wollte. Der Grund: Valenti hatte zum "Empty-Net-Tor" von Borna Rendulic die Vorlage gegeben: "Das war nett von Nico, aber ich will den Puck erst nach meinem ersten Tor in der DEL."

Die Umstellung von der DEL2 zur Beletage sei schon gewaltig, sagt Valenti. Zwei Tage zuvor in Krefeld habe er noch etwas gebraucht, um sich zu orientieren: "In der DEL ist ein Spiel um einiges strukturierter, ich bin aber mit dem ersten Wochenende zufrieden." Pavel Gross machte mit dem Hochziehen des gebürtigen Bad Tölzers – Vater Sven spielte ab 1994 für die Adler und später für die Isarwinkler – eine Ankündigung wahr, nach Soramies, Klos, Preto und Wirth bei Bedarf weitere Förderlizenzspieler hochzuziehen.

Aufgrund der Ausfälle von Eisenschmid (mindestens bis März), Goc und Raedeke (Dauer unsicher) war dafür nun die Zeit reif. Noch im Herbst hieß es, dass der schussgewaltige und in Heilbronn beste Überzahl-Schütze noch an essenziellen "Skills" arbeiten müsse, um sich ein DEL-Einsatz zu verdienen. Ilkka Pakarinen und Pertti Hasanen, die beiden Finnen begleiten in der Kooperation Adler-Jungadler-Heilbronner Falken die Funktion eines Co- bzw. Development (Spielerentwicklung) – Trainers, haben aufgrund ihrer Eindrücke, in die auch Valentis Leistungen bei der U20-WM einflossen, nun offenbar den Rechtsschützen nach "oben" empfohlen.

Indes bestätigten die Adler gestern das kurz zuvor aufgekommene Gerücht, wonach Phil Hungerecker den Klub nach der laufenden Saison Richtung Wolfsburg Grizzlys verlassen wird. Der 25-Jährige kam 2017 aus Kassel in die Kurpfalz und scorte in seiner ersten DEL-Saison 30 Punkte (19 Tore, elf Vorlagen) was ihm die Wahl zum "Rookie des Jahres" sicherte. Eine Hypothek, die für den gebürtigen Niedersachsen zu groß war, er konnte in den folgenden Spielzeiten diese Werte nicht bestätigen. Den umgekehrten Weg wird Torhüter Felix Brückmann gehen und nach sechs Jahren zu den Adlern zurückkehren, was beide Klubs allerdings noch nicht bestätigt haben.