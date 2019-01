Von Rainer Kundel

Berlin. Mit dem siebten Sieg in Folge beim 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) gegen den einstigen Angstgegner Eisbären Berlin ziehen die Adler Mannheim weiter souverän ihre Kreise an der Spitze der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Nach einigen Konzentrationsfehlern, bei denen die Adler die um sieben Stammkräfte dezimierten Eisbären fast zur Führung einluden, zog der Spitzenreiter die Partie schnell an sich und führte nach 20 Minuten mit 2:0.

Garrett Festerling aus zentraler Position nach Zuspiel von Huhtala (10. Minute) und David Wolf nach einer starken Einzelleistung mit formvollendetem Abschluss (13.) hießen die Torschützen. Den möglichen Anschluss verpasste MacQueen (18.), dessen Schuss von der linken Seite Pickard entschärfte.

„Wir spielen defensiv manchmal etwas schlampig, die Chancenverwertung ist aber gut“, forderte Matthias Plachta Anfang des Mittelabschnitts. Je länger die Partie lief, umso mehr erwies sich der DEL-Rekordmeister gestern als nicht konkurrenzfähig und erhielt von den läuferisch dominanten Mannheimern eine Lehrstunde. Schon vor dem 0:3 durch Luke Adam (30.) nach Pass von Ben Smith lag mehrfach die Scheibe einschussbereit vor Poulin, der beim vierten Gegentreffer durch das erste Saisontor von Denis Reul (Rückhandschuss/37.) schlecht aussah. Ernsthaft eingreifen musste Pickard nur bei einem Direktschuss von Colin Smith (32.) während Kink auf der Strafbank saß.

Seinen Frust lebte Aubry aus, indem er Pickard mit einem fiesen Stockschlag auf die Fanghand malträtierte und in der 38. Minute von den konsequenten Schiedsrichtern vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde. Bei der folgenden doppelten Überzahl erhöhte Wolf (42.) auf 5:0. In der schnell umgebauten Arena am Ostbahnhof nach dem Umzug der Handball-Nationalmannschaft nach Köln wurde es merklich ruhig, die Siegesfeier der mitgereisten Mannheimer Schlachtenbummler nahm ihren Lauf.

„Die Adler machen ein völlig entspanntes Auswärtsspiel, mit der Art wie Berlin körperlos auftritt, geht gegen eine solche Klassemannschaft gar nichts“, kommentierte Eisbären-Rekordspieler Sven Felski bei Telekom Sport und vernahm sprachlos zwei weitere Tore. Das halbe Dutzend machte Ben Smith beim Kräfteverhältnis vier gegen drei perfekt, der „Strahl“ von Brendan Mikkelson zum 0:7 beendete die Vorführung der Gastgeber.

Unterdessen nahmen die Adler einen weiteren Torhüter unter Vertrag und reichten ihn direkt an ihren Kooperationspartner nach Heilbronn weiter. Der Passauer Florian Mnich (19) spielte zuletzt in einer US-Nachwuchsliga und wird den Zweitligisten verstärken, da die dortige Nummer eins Mirko Pantkowski (20) in den nächsten Wochen aufgrund der Verletzung von Dennis Endras bei den Mannheimern als „Backup-Goalie“ hinter Chet Pickard benötigt wird.

Eisbären Berlin – Adler Mannheim 0:7 (0:2, 0:2, 0:3); Tore: 0:1 Festerling (10.), 0:2 Wolf (13.), 0:3 Adam (30.) 0:4 Reul (37.), 0:5 Wolf (42.), 0:6 B.Smith (55.), 0:7 Mikkelson (56.); Schiedsrichter: Piechaczek (Landsberg), Schütz (Bad Aibling); Strafminuten: 15 + Spieldauer Aubry/10; Zuschauer: 14 .200 (ausverkauft).