Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Zeit ohne Eishockey dauert seit dem Ende der Hauptrunde am 8. März an. Zwei Tage danach entschloss sich die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) in Zeiten damals stark steigender Coronavirus-Zahlen und der Empfehlung von Gesundheitsminister Spahn, keine Veranstaltungen mit mehr als 1 000 Zuschauern durchzuführen, zur Absage der Saison 2019/20. "Trotz der aktuellen Umstände freue ich mich natürlich auf die neue Saison, ich kann morgen loslegen", sagt Pavel Gross (52), Cheftrainer der Adler Mannheim nach der Rückkehr von einem kurzen Kroatien-Urlaub im RNZ-Sommerinterview.

Pavel Gross, wie haben Sie die letzten Monate erlebt?

Ich kann die Situation nicht endgültig bewerten, wir werden mit dem Virus leben müssen. Deutschland hat wohl das Beste aus der Situation gemacht, die Politik konnte nicht anders reagieren. Die jetzige Regelung, Beschränkungen lokal auszusprechen, wo das Virus verstärkt auftritt, halte ich für eine gute Sache. Wir sollten die Pandemie nicht verharmlosen und nicht überbewerten. Wir als Trainer und Spieler vertrauen auf die Konzepte, die uns erwarten.

Spieler, Trainer und Manager aller DEL-Klubs mussten eine Änderung zum Arbeitsvertrag unterschreiben, womit sie sich mit einer teilweisen Gehaltsstundung sowie der Bereitschaft zur Kurzarbeit einverstanden erklären. Wie lief das bei den Adlern ab?

Das ist bei uns frühzeitig und offen kommuniziert worden. Daniel Hopp hat sich stark eingebracht und auf Spielerseite war "Robo" (Anm.: Denis Reul) der Moderator, der die deutschen Spieler auf dem aktuellen Stand gehalten und in Videokonferenzen den Kontakt hergestellt hat. Dennoch wollen wir natürlich – wenn möglich bald – wieder vor Zuschauern spielen. Die Liga muss in der Öffentlichkeit präsent bleiben und darf ihre Wahrnehmung nicht verlieren.

Wie es aussieht, wird die neue Saison nicht vor November beginnen. Was bedeutet das für die Trainingssteuerung und die Vorbereitung?

Grundsätzlich bleibt alles so, als wenn wir im September starten würden, denn für uns geht‘s am 7. Oktober los, wenn die Champions-League beginnt. Derzeit arbeiten unsere Athletik-und Fitnesstrainer Anton Blessing und Patrick Högberg mit zwei Gruppen. Eine mit DEL-Spielern und einer Heilbronner Gruppe mit Jungadlern und Förderlizenzspielern. Ich beobachte das, wir werden zwischendurch nochmals einige Tage frei geben. Am 27. Juli haben wir in der Nebenhalle Süd Eis zur Verfügung, zur Auflockerung waren wir zuletzt einen Tag in Darmstadt und in Pforzheim, wo es im Sommer Eis gibt. Unser Teammanager Youri Ziffzer trifft die organisatorischen Vorbereitungen, damit die Importspieler aus Kanada und den USA einreisen dürfen. Mit unseren Finnen gibt es keine Probleme. Dann brauchen wir im September natürlich Testspiele.

Torwarttrainer Benedikt Weichert hat den Klub verlassen. Gibt es aus wirtschaftlichen Gründen Einschränkungen im Team um das Team und welche Funktion wird Marcel Goc einnehmen?

Benedikt hatte ein Angebot, wollte aber was anderes machen, er hat BWL studiert und wechselt in die freie Wirtschaft. Mein Stand ist, dass unser zweiter Co-Trainer Pertti Hasanen nicht mehr kommen wird. Mit Hugo Haas haben wir einen bewährten Torwarttrainer. Marcel wird als Skills und Development-Trainer von den Jungadlern der U 17 über die U 20, vielleicht auch mal bei den Heilbronner Falken reinriechen und einen Tag in der Woche bei den Profis das Training mitgestalten.

Es gab einen Transferstopp in der Liga bis 30. Juni, der bis 15. Juli verlängert wurde. Haben Sie Bedenken, dass ausländische Spieler aufgrund des späten Beginns zögern, in die DEL zu wechseln?

Wir haben Miksa Järvinen noch nicht abgeschrieben, dann reden wir noch über eine Position, einen Außenstürmer. Borna Rendulic hat sich für Schweden entschieden, ich kann ihn verstehen. Dort hat Eishockey bei der Politik und im Fernsehen einen Stellenwert ähnlich der Fußball-Bundesliga, er hat sich größere Chancen ausgerechnet, ohne Einschränkungen sein Geld zu verdienen. Der Markt wird aber genügend Spieler hergeben, auch wenn wir eine Verpflichtung aus wirtschaftlicher Notwendigkeit hinausschieben müssen.

Freuen Sie sich trotz der außergewöhnlichen Umstände und zu erwartender Einschränkungen überhaupt auf die neue Saison?

Und wie! Mir geht die Pause schon viel zu lange, du wirst zu Hause fast depressiv, weil es nicht viel zu tun gibt. Ich kann keine endgültigen Trainingspläne erstellen, aber wir müssen auf den Punkt fertig sein, wenn es losgeht.

Vor wenigen Tagen ist Udo Scholz, die "Stimme der Adler" verstorben. Haben Sie besondere Erinnerungen an die ersten Begegnungen mit ihm, als er 1994 zu den Adlern kam?

Das sind nicht mal so spezielle Dinge, aber mir wird immer sein Optimismus und sein Antrieb in Erinnerung bleiben, mit dem er im Alter neben den Ansagen noch für "Adler helfen Menschen" unterwegs war. Und er war ja auch politisch engagiert im Gemeinderat von Friedelsheim.