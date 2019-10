Von Rainer Kundel

Mannheim. Nach Nürnberg ist vor Iserlohn. Das erste Viertel der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist zwar gespielt, aber gegen die Iserlohn Roosters haben die Adler Mannheim die Schläger noch nicht gekreuzt. Der Grund: Erst am Dienstagabend mit dem Nachholspiel vom 11. Oktober gegen die Sauerländer ist die Tabelle wieder "gerade". Dabei kann der Meister bei einem "Dreier" gegen den Rangzwölften der Sprung auf Tabellenplatz zwei schaffen.

Nach den sechs Punkten vom Wochenende gegen die bayrische Tiger-Allianz waren die Vorstellungen von Torhüter Johan Gustafsson und des defensiv stabilen und zugleich offensiv agilen Verteidigers Cody Lampl das Thema. Der schwedische Goalie verbesserte nach seinem siebten Einsatz seinen Gegentorschnitt von 3,18 auf 2,57 und die Fangquote von 83,6 auf 86,7 Prozent. Das sind unbestechliche Zahlen, anderes Statistikmaterial wie die abgegebene Torschüsse sind für Pavel Gross was "für den Mülleimer". Der Trainer betont, man habe seine eigenen Statistiken, auch weil die Liga beispielsweise die vom Gegner geblockten Abschlüsse nicht wertet.

Gustafsson redete seinen Beitrag zum "Shutout" etwas klein. "Die DEL ist eine Liga, an die ich mich erst gewöhnen musste. Es wird hier anders gespielt als in Schweden. Diesmal hat aber sehr viel gepasst und das Zusammenspiel mit meinen Vorderleuten hat gut funktioniert. Es war auch ein bisschen Glück dabei", beurteilte der 27-Jährige seine Paraden gegen Nürnbergs Ramoser und bei einem gefährlich abgefälschten Schuss von Fischbuch, beide im letzten Drittel, die das 2:0 vom Sonntag sicherten.

"Aber das Ergebnis tut natürlich uns allen natürlich unheimlich gut". Gustafsson stand zuvor bei sechs Gegentreffern am dritten Spieltag gegen München und zwei Tage später in Bremerhaven zwischen den Pfosten, wo er nach vier "Einschlägen" verletzt aufgeben musste.

#Endstand Zwei Spiele gegen Tiger, zwei Siege. Wir gewinnen gegen Nürnberg souverän mit 2:0. Chad Billins mit seinem ersten DEL-Treffer in Unterzahl und Andrew Desjardins waren für uns erfolgreich. Glückwunsch zum Shutout, Johan Gustafsson. #MANvsNIT #fürMannheim pic.twitter.com/gox7TVRFAx — Adler Mannheim (@adlermannheim) October 27, 2019

Zur Flexibilität der Verteidiger, wo der letztjährige Edelreservist Lampl sich angesichts der Absenz von Thomas Larkin zunehmend in den Vordergrund spielt, äußerte sich Pavel Gross: Unsere Verteidiger sollen sich alle offensiv einbringen, es gibt da kein Tabu, aber die Balance muss stimmen", beugt der Coach der Vermutung vor, dass die Abwehrpaare gemischt nach Abwehr- und Aufbautalent zusammengestellt seien.

Nachdem Marcel Goc (Bilanz: Null Tore, ein Assist) trotz 28 Torschüssen an 14 Spieltagen weiter auf ein Erfolgserlebnis wartet und gegen Nürnberg gleich zu Beginn eine "Zweitausendprozentige" (Pavel Gross) vergab, war die Offensivausbeute der vierten Sturmreihe eine Frage wert. Die derzeitigen Nebenspieler des 36-jährigen Routiniers sind Phil Hungerecker und Nico Krämmer, ihr Punktekonto ist ebenso wie das von Brent Raedeke allerdings noch ohne Eintrag.

"Wir brauchen die Tore der vierten Reihe", hofft Gross vielleicht schon heute auf ein Erfolgserlebnis. "Sie werden sich weiter gegenseitig pushen und nicht die Köpfe hängen lassen", ist sich der Trainer sicher. "Wenn sie treffen, wird es sicher kein schönes Tor, sie werden es rein arbeiten".

Während sich der Trainer am vergangenen Freitag nach dem 4:3-Sieg gegen Straubing noch weigerte, negative Dinge anzusprechen, sprach er am Sonntag deutlich Verbesserungsbedarf im taktischen Verhalten an. "Wir müssen unser Game- und Puck-Management besser beherrschen und wechseln, wenn wir nicht müde sind", monierte Gross die zu späten fliegenden Wechsel in den Blöcken.

DEL, Dienstag 19.30 Uhr: Adler Mannheim-Iserlohn Roosters (SAP Arena).