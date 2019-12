Von Rainer Kundel

Ingolstadt. Geht den Adler Mannheim im Spiele-Marathon zum Jahresende etwas die Luft aus? Gemessen an den beiden Auswärtsspielen in Berlin (1:5) und Schwenningen (1:2) liegt diese Vermutung nahe. Nimmt man den Auftritt vom Samstag beim ERC Ingolstadt zum Maßstab, so bleibt allerdings als Fazit: Stark gespielt, in Überzahl dreimal den Pfosten getroffen (Raedeke 8., Rendulic 35./57. Minute), einen Penalty vergeben (Smith, 49.), in der "Crunch Time" taktisch falsch verhalten und infolge dessen nach einem weitgehend überlegen geführten Spiel bei der 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0;1)-Niederlage nach Verlängerung nur einen Zähler mit nach Hause genommen.

"Wir haben sehr viele Chancen kreiert, in dieser Beziehung war es unser bestes der letzten Auswärtsspiele, Einstellung und Bereitschaft haben gestimmt", hob Trainer Pavel Gross zunächst das Positive hervor. Nicht ohne seinen Ärger nachzuschieben. "Ich habe in unserer Überzahl vier Minuten vor Schluss bewusst zwei statt nur einen Verteidiger aufs Eis geschickt, um nicht das letzte Risiko zu gehen, trotzdem laufen wir in einen Konter, das muss uns für die Zukunft eine Lehre sein", zürnte Gross. Chad Billins setzte mit aller Gewalt zum vierten Treffer an, der geblockte Schuss führte zum Break und als die Gastgeber neun Sekunden nach Ablauf einer Strafe komplett waren schloss D’Amigo am starken Dennis Endras vorbei zum 3:3 ab.

Wer so viel Spielglück hat, dem fliegt zumeist das im Eishockey oft von einer auf die andere Sekunde umschlagende Momentum zu. So markierte Collins gegen die perplexen Adler fast zwangsläufig nach nur zwölf Sekunden in der Verlängerung den Treffer zum Zusatzpunkt für die Panther. "Warum wir verloren haben, weiß ich selbst nicht so genau", wunderte sich Cody Lampl.

Statt die "Welle" mit der voll besetzten und in blau-weiß-rote Ponchos gehüllten Gästekurve zu zelebrieren, blieb dem diesmal zum Stürmer umgeschulten Abwehrmann und seinen Kollegen nur, sich mit erhobenen Schlägern für die lautstarke Unterstützung zu bedanken. Pavel Gross hätte gerne seine aus der Not zusammen gestellte vierte Reihe mit Lampl, Raedeke und Preto öfter gebracht. "Leider haben wir ab Mitte des Spiels einige Strafen zu viel genommen, dadurch waren die Special Teams oft beansprucht", dachte der Trainer an unmotivierte Offensiv-Fouls von Desjardins und Raedeke. "Das ist einfach bitter. Mir fehlen die Worte", zeigte sich Matthias Plachta über den Ausgang enttäuscht.

Grundsätzlich war die Vorstellung in der Saturn-Arena umso bemerkenswerter, als mit David Wolf bereits der vierte Stürmer neben den verletzten Goc und Eisenschmid sowie U20-WM-Teilnehmer Stützle fehlte. Der "Sturmtank" war am zweiten Weihnachtstag in Schwenningen nach einem rüden Ellenbogencheck gegen Kopf und Hals ausgeschieden, was die Schiedsrichter nicht mal bestraften. Übeltäter Mark Fraser wurde inzwischen von der DEL-Disziplinarkommission für zwei Spiele gesperrt ("Rücksichtslose Gefährdung mit Verletzungsfolge") und erhielt eine Geldstrafe aufgebrummt.

Für Pavel Gross war diese brutale Attacke auch am Wochenende noch ein Thema. "Es wird Zeit, dass solche hinterlistigen Fouls, die nichts mit dem Eishockey zu tun haben, härter bestraft werden. Ich habe Angst, dass wir das einfach so laufen lassen", sagte der 51-jährige in der Vorberichterstattung aus Ingolstadt gegenüber dem TV-Sender Magenta Sport. "Das war ein absichtliches Foul mit dem Ellenbogen gegen den Kopf und kein Zufall. Da hätte auch eine Zehn-Spiele-Sperre kommen können."

Es kommt viel zusammen in diesen Tagen und das Jahr 2019 ist für den Deutschen Meister noch nicht zu Ende. Es geht Schlag auf Schlag weiter, heute Abend (19.30 Uhr) bei den Kölner Haien.

Dazu passend kochten am Wochenende in Kölner Medien Gerüchte hoch, dass Haie-Stürmer Jason Bast (31) in der Saison 2020/21 für die Adler auslaufen wird. Der Deutsch-Kanadier spielt seit 2016 in der DEL, die Stationen des 30-jährigen Centers hießen zuvor Bremerhaven und Nürnberg. Die Adler kommentierten die Personalie bisher nicht.

ERC Ingolstadt-Adler Mannheim 4:3 n.V. (1:2, 1:1, 1:0, 1:0); Adler: Endras; Reul, Akdag; Billins, Lehtivuori; Larkin, Katic; Krupp – Huhtala, Smith, Soramies; Rendulic, Järvinen, Krämmer; Plachta, Desjardins, Hungerecker; Lampl, Raedeke, Preto; Tore: 0:1 Huhtala (11.), 1:1 Elsner (14.), 1:2 Krämmer (20.), 2:2 Edwards (32.), 2:3 Desjardins (39.), 3:3 D`Amigo (58.), 4:3 Collins (61.); Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Schukies (Herne); Strafminuten: 10/10; Zuschauer: 4815 (ausverkauft).

Update: Sonntag, 29. Dezember 2019, 13.11 Uhr