Von Rainer Kundel

Mannheim. Jan-Axel (gerufen Axel) Alavaara ist seit 1. Juli 2018 Sportmanager der Adler Mannheim. Nach Ende seiner 20-jährigen Spielerlaufbahn, die ihn auch für drei Jahre nach Deutschland zu den Wolfsburg Grizzlys führte, war der Schwede zuletzt als Europa-Scout für den NHL-Klub Buffalo Sabres unterwegs. Auch das vergangene Wochenende verbrachte der 44-Jährige in Eisstadien und auf der Autobahn. Während die Mannschaft am Sonntag trainingsfrei hatte, beobachtete Alavaara innerhalb von 18 Stunden gleich zwei Begegnungen. In Garmisch Partenkirchen die DEB-Auswahl bei der Euro-Challenge gegen die Slowakei, auf dem Rückweg in Augsburg Spiel sechs der Halbfinalserie der Panther gegen München.

Vor dem ersten Finalspiel am Gründonnerstag um 19.30 Uhr in der ausverkauften SAP Arena - der Gegner wird am heutigen Dienstagabend Abend ermittelt - sprachen wir mit Alavaara.

Jan-Axel Alavaara, es heißt, Mannheim gegen München sei angesichts der Dominanz beider Klubs in der Hauptrunde ein logisches Finale. Warum tut sich München so schwer und braucht Spiel sieben?

Was in der Hauptrunde war, muss man vergessen. München und Augsburg sind beide sehr gut organisiert, spielen typisches Playoff-Eishockey. Das heißt, sie haben eine gute Struktur in der Defensive und zwei herausragende Torhüter. Das ist der Grund, dass es enge Spiele mit wenigen Toren sind.

Es heißt, den Adlern seien im Viertel- und Halbfinale Siege zum Teil auch ohne die absoluten Höchstleistung gelungen. In wie weit besteht jetzt noch Steigerungsbedarf, um die Finalspiele erfolgreich bestreiten zu können?

Ob München oder Augsburg, beide spielen ein intensiveres und härteres Eishockey als Nürnberg und Köln. Allein deshalb müssen wir uns noch verbessern.

Sie haben mal verraten, dass es noch vor dem ersten Training im August ein Kabinenmeeting gegeben hat, bei dem die Mannschaft auf den Teamgedanken eingeschworen worden sei, gleich wie die Saison verläuft. Jetzt sind die Adler bis nach Ostern im Geschäft, viel können die Spieler da nicht falsch gemacht haben…

Stand jetzt sind wir immer als Mannschaft aufgetreten und haben all das umgesetzt, wie wir uns das von der sportlichen Leitung her vorgestellt haben. Die Spieler haben ihre Rollen angenommen, für die sie vorgesehen waren und Kleinigkeiten erledigt, ohne die du nicht erfolgreich sein kannst. Dazu gehören nicht nur geblockte Schüsse, auch viele andere Dinge, die Arbeit an der Bande, bei den Bullys, vieles von dem, was in keiner Statistik steht.

Sie haben kürzlich geäußert, dass es in diesem Jahr keine großen Veränderungen geben wird und die Personalgespräche während der Playoffs ausgesetzt sind. Eine Fachzeitschrift meldete in der letzten Woche den Amerikaner Chad Billins als Zugang. Wird der Verteidiger die Adler kommende Saison verstärken?

In dieser Jahreszeit äußern wir uns nicht zu Personalfragen und Transfers. Wir können aber nicht verhindern, dass Spekulationen hochkommen. Alles Weitere werden wir nach Ende der Saison verkünden.