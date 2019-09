Mannheim. (RK) Ein Feierbiest wird Pavel Gross nicht mehr. Der Adler-Trainer freut sich mehr nach innen und macht sich täglich zur Aufgabe, seine Spieler zu verbessern. Dennoch fand es der 51-Jährige "ein bisschen traurig", dass nur rund 2500 Besucher im spärlich besetzten Unterrang zur Premiere des Meisterfilms mit anschließender Banner-Zeremonie in der SAP Arena gekommen sind.

"Der Klub hat viel Zeit und Mittel investiert, um diese Tradition zu pflegen", betont Gross und blickte auf seinen Co-Trainer Mike Pellegrims. "Hey Pelle, als wir in den 1990-er Jahren dreimal hintereinander den Titel geholt haben, da wurde später nichts unters Dach gezogen". Gross fand den Streifen als "gelungenen Abschluss, jetzt ist die Saison aber endgültig abgeschlossen, wir klappen den Deckel zu und gehen neue Aufgaben an".

Man merkte dem Streifen an, dass er unter Zeitdruck erst ab Anfang Juli als Retrospektive gedreht wurde. Wirklich viel Neues für jemanden, der die Adler das ganze Jahr über in den regionalen Medien verfolgt, wurde nicht verraten. Einiges wirklich interessante, nämlich dass sich Pavel Gross bei allen Personalentscheidungen in und um die Mannschaft bei Vertragsunterschrift das letzte Wort ausbedungen hat und der Trainer schon 15 Minuten nach Thomas Larkins Meistertor am 26. April auf dem Eis Geschäftsführer Matthias Binder seine Wünsche für die neue Saison ins Ohr flüsterte, fielen wohl dem Schnitt zum Opfer.

"73:37" ist keine Dokumentation, eher eine Aneinanderreihung von Szenen und Meinungen, ausschließlich von Spielern und Personen, die dem Klub sehr nahe stehen. Ein reiner Fan-Film, dem der Blick von außen fehlt und im Abspann mit den Worten "To be continued" endet. Klubchef Daniel Hopp: "Da ist keine Floskel. Wir wollen mehr, für uns, für euch, für Mannheim. Danach versammelten sich die Spieler - drei von ihnen waren von ihren neuen Klubs aus Düsseldorf und Salzburg angereist - auf dem roten Teppich und verfolgten unter musikalischer Begleitung, wie das Meisterbanner zu den sieben vorherigen unters Hallendach gezogen wurden. Das Sinfonische Blasorchesters Ludwigshafen spielte dazu eine klassische Variante von "Fanfare for the Common Man" (Emerson Lake & Palmer, 1977).

Wer am Samstag nicht den Weg ins Bösfeld fand, kann die DVD für zwölf Euro in den Adler-Fanshops, der SAP Arena und im "Whistle" Q 6/7 erwerben und sich im Wohnzimmer anschauen, welchen grenzenlosen Optimismus Denis Reul in der Kabine verbreitet und dass David Wolf verrät, dass vor den Playoffs in der Kabine ein von Pappe umhüllter Pokal stand, der mit jedem Sieg ähnlich eines Puzzles "etwas nackter" wurde.