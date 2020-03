Von Achim Wittich

Mannheim. Daniel Hopp (39) ist nicht nur in der Corona-Krise ein viel beschäftigter Mann. Der Sohn von Dietmar Hopp ist Gesellschafter der Adler Mannheim, Geschäftsführer der SAP Arena, Vizepräsident des Deutschen Eishockey Bundes (DEB) und Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Im RNZ-Interview spricht der zweifache Familienvater über seinen persönlichen Umgang mit der Pandemie, nimmt Stellung zur Olympia-Absage und der vorläufigen Aussetzung der Fußball-Bundesliga und sagt, welche Auswirkungen der vorzeitige Saisonabbruch für die Adler und die DEL haben wird.

Daniel Hopp, wie versuchen Sie in der Corona-Krise wenigstens ein Stück weit Normalität beizubehalten?

Es ist schwer, in der aktuellen Situation von Normalität zu sprechen oder diese beizubehalten, wenn es sie nicht gibt. Wir leben in einer absoluten Ausnahmesituation. Trotzdem versuche ich, einen geregelten Tagesablauf zu haben und auch weiterhin Sport an der frischen Luft zu betreiben. Ansonsten habe ich jegliche Sozialkontakte quasi auf null runtergefahren.

Schule und Kindergarten fallen aus. Sie sind als Geschäftsführer der SAP Arena und der Adler gefragt, daneben im Aufsichtsrat der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und im Präsidium des Deutschen Eishockey Bundes (DEB). Reicht da ein Home-Office aus?

Das Telefon ist in diesen Tagen sicherlich so stark frequentiert wie lange nicht mehr. Ich habe täglich mehrere Telefonkonferenzen. Wir haben in der SAP Arena knapp 50 Mitarbeiter. Jeder hat ein Recht, von der Geschäftsleitung informiert zu werden und zu wissen, wie es weiter geht. Dieser Aufgabe versuche ich bestmöglich nachzukommen. Aber ich bin mindestens jeden zweiten Tag physisch in der Arena. Dabei stimme ich mich mit meiner Assistentin ab, damit wir den vorgegebenen Sicherheitsabstand einhalten. Wir nehmen das Kontaktverbot in der Arena und bei den Adlern sehr ernst. Das ist auch unsere Aufgabe und Pflicht.

Die DEL hat auf die Pandemie unmittelbar reagiert und die Saison beendet. Können Sie nachvollziehen, dass sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) dagegen mit dieser Maßnahme so schwer tut?

Ja, das kann ich durchaus, denn die Abhängigkeit der DFL von den Fernseheinnahmen ist enorm. An der Fußballbranche hängen unglaublich viele Arbeitsplätze, auch und gerade außerhalb des Rasens. Ich finde, dass die DFL bislang verantwortungsvoll gehandelt und die Saison vorerst nur unterbrochen hat. Verbessert sich die aktuelle Situation vor dem Sommer allerdings nicht, wird es schwer, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen. Denn im Fußball gilt, wie überall, dass der Infektionsschutz und die Gesundheit über allem steht. Dabei muss man die Spieler auch zwingend im Auge haben.

Hätten Sie befürwortet, die DEL-Saison – zu welchem Zeitpunkt auch immer – irgendwie zu Ende zu bringen?

In keiner Weise. Eine DEL-Saison muss zwingend am 30. April beendet sein. Es war zum Zeitpunkt der Absage der Liga schon absehbar, dass die Pandemie bis dahin nicht überwunden sein wird. Wir waren uns im Aufsichtsrat der DEL sehr schnell einig, der Gesellschafterversammlung einen sofortigen Abbruch der Saison vorzuschlagen. Die Sicherheit unserer Spieler, deren Familien und der Klubangestellten steht über allem.

Auch das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat sich mit einer Absage der Weltspiele in Tokio lange Zeit sehr schwer getan. Ist das nachvollziehbar?

Die Beweggründe sind für mich nicht so leicht nachzuvollziehen wie die der DFL. Über die Vorgehensweise im Umgang mit dem Coronavirus lässt sich sicherlich diskutieren, aber zum Glück herrscht jetzt Klarheit. Auch wenn man vielleicht früher für Klarheit hätte Sorgen können.

Versuchen wir, den Blick auf das Sportliche zu richten. Wie bewerten Sie die Leistung der Adler bis zum unvorhersehbaren abrupten Ende der Spielzeit?

Wir hatten mit 102 Punkten und dem zweiten Tabellenplatz eine sehr gute Ausgangsposition für die Playoffs. Unser Ziel war es, Konstanz in unsere Leistungen zu bringen und nicht wie in den Jahren zuvor nach einer gewonnenen Meisterschaft eine Achterbahnfahrt zu erleben. Das haben wir erreicht. Wir waren bereit für eine lange Playoff-Runde.

Können Sie beziffern, welche wirtschaftlichen Folgen das vorzeitige Saisonende für die Adler hat und wie diese aufgefangen werden können. Es war ja nicht vermessen, mit sechs, sieben weiteren Heimspielen zu rechnen.

Wir werden diesbezüglich keine konkreten Zahlen nennen, aber natürlich sind die Playoffs das Salz in der Suppe einer Eishockeysaison. In dieser Phase werden die meisten Tickets pro Partie verkauft. Auch die sonstigen Umsätze, die durch den Verkauf von Fanartikeln sowie Food & Beverage erzielt werden, sind in der Endrunde am höchsten. Der Umsatzverlust geht definitiv in den siebenstelligen Bereich, dies betrifft sowohl die Adler als auch die SAP Arena. Auffangen kann man das natürlich nicht, denn es gibt keine Versicherung, die uns diese Ausfälle kompensiert. Vorsichtiges Wirtschaften ist also das Gebot der Stunde.

Sportmanager Axel Alavaara befürchtet, dass ihm ein geringeres Budget für die kommende Saison zur Verfügung steht. Hat die Situation Auswirkungen auf die noch nicht verlängerten Verträge mit Topstürmern wie Rendulic, Eisenschmid und Järvinen?

Mein Kollege Matthias Binder und ich sind verantwortlich für den Klub und die Zahlen. In einer Situation, wie es sie in der BRD noch nie gegeben hat, müssen wir vorsichtig agieren. Daher haben wir erst einmal weitere Vertragsabschlüsse gestoppt. Wir wissen aktuell nicht, wie lange die Pandemie anhält und was sie für wirtschaftliche Auswirkungen auf unseren Klub, das Eishockey und den Profisport im Allgemeinen haben wird.

DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke hat kürzlich angedeutet, dass die Liga versuchen will, Maßnahmen gegen die exorbitante Erhöhung der Beiträge der Klubs für die Berufsgenossenschaft zu ergreifen.

Die DEL steht vor mehreren Herausforderungen. Die Pandemie haben wir ausgiebig besprochen. Bislang ist es uns aber noch nicht gelungen, den auslaufenden Vertrag mit unserem Ligahauptsponsor zu ersetzen. Hinzukommen werden die von Ihnen angesprochenen Beitragserhöhungen der Berufsgenossenschaft. Das sind drei große Herausforderungen, vor denen alle Klubs stehen.

Ist im Eishockey, wie im Fußball, ein teilweiser Gehaltsverzicht überhaupt denkbar?

Ich kann aktuell nicht abschätzen, ob es dazu kommen wird, ausschließen möchte ich es aktuell aber nicht. Entscheidend wird sein, wann sich das Leben wieder normalisiert und Menschen wieder Veranstaltungen besuchen dürfen.

Die Düsseldorfer EG ließ verlauten, dass sie in ihren Spieler-Verträgen eine "Corona-Klausel" verankern wird. Ist dies ein Einzelvorgehen oder soll der DEL-Mustervertrag entsprechend angepasst werden?

Das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber letztlich auch kein Allheilmittel. Es gibt einen standardisierten Arbeitsvertrag der DEL. Die Gremien der Liga (Rechts- und Wirtschaftskommission) sind in Abstimmung mit der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat, ob und wie solche Klauseln in einem Arbeitsvertrag verankert werden können.

Der Standort Krefeld, wo ohnehin ein Gesellschafterwechsel anstand, ist von der Corona-Krise besonders hart betroffen. Dort verlautete in diesen Tagen, dass nur zwei, drei Klubs der DEL die momentane Situation wirtschaftlich überstehen könnten. Lenkt diese Denkweise nicht von eigenen Versäumnissen der Vergangenheit ab?

Ich muss sagen, diese Aussage habe ich als wenig hilfreich empfunden, vor allem, weil sie von einer Person kam, die nicht oder noch nicht Gesellschafter ist. Zweifelsohne stehen wir innerhalb der Liga vor gewaltigen Herausforderungen. Was sich aber gezeigt hat, ist ein großes Miteinander und eine große Solidarität innerhalb unserer Liga, und ich weiß, dass die Klubs alles dafür tun werden, damit der jeweilige Standort überlebt. Das wünsche ich mir genauso wie eine DEL-Zukunft für und mit den Krefeld Pinguinen.