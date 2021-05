Von Rainer Kundel

Mannheim. Mit dem Abstand von drei Tagen nach dem Aus des Mitfavoriten Adler Mannheim im Halbfinale der Deutschen Eishockey-Liga sprach die Rhein-Neckar-Zeitung mit Sportmanager Jan-Axel Alavaara (46) über die vergangene Saison und die Zukunft beim achtfachen deutschen Eishockeymeister.

Herr Alavaara, worin sehen Sie die Gründe für das Scheitern im Halbfinale gegen die Wolfsburg Grizzlys?

Es gibt mehrere Ansätze. Wolfsburg hat defensiv sehr kompakt gestanden, wir haben aus den wenigen Chancen, die sie uns gegeben haben, nicht genug gemacht. Mit zweimal nur einem Tor ist es schwer zu gewinnen. Dazu hat uns das Spielglück, das wir gegen Straubing hatten, etwas verlassen. Man darf nicht vergessen, dass man in der wichtigsten Phase seine besten Spieler braucht, insofern haben uns David Wolf – unser Topscorer –, Tommi Huhtala und Joonas Lehtivuori leider nicht helfen können.

Pavel Gross hat nochmals Kritik am Ablauf geäußert, bis alle 14 Klubs 2020 startklar waren. Inwiefern hat der späte Saisonbeginn und der enge Terminkalender den Adlern geschadet?

Alle mussten lange mit der Ungewissheit leben, es war schwer zu planen, angefangen von der Vorbereitung bis hin zur Ergänzung des Kaders. Der enge Terminkalender hat allen Klubs viel abverlangt.

Haben die nachverpflichteten Spieler Felix Schütz, Craig Schira, Taylor Leier und Sean Collins dem Team geholfen?

Felix Schütz war aufgrund der Operation von Andrew Desjardins eine Verpflichtung ohne Risiko. Craig Schira kam im Tausch mit Chad Billins. Er hat, ebenso wie Taylor Leier, das gezeigt, was wir erwartet haben. Von Sean Collins hatten wir erhofft, dass er sich aufgrund seiner Erfahrung in der russischen KHL besser in den Zweikämpfen durchsetzt. Es ist für jeden Spieler, der während der laufenden Saison in die DEL kommt, nicht einfach, seine Rolle zu finden. Als wir Leier und Collins geholt haben, haben wir zuvor mit sieben Spielern gesprochen, am Ende haben fast alle kalte Füße bekommen und wollten aufgrund der Pandemie und der geringeren Gehälter lieber zu Hause bleiben. Einige interessante Spieler hat uns die schwedische Liga oder die Schweiz wie ein Staubsauger weggezogen.

Erwarten Sie aufgrund der unsicheren Zuschauersituation für die kommende Saison erneut Zurückhaltung bei potenziellen Neuverpflichtungen?

Da sieht es jetzt besser aus, es sind mehr Spieler auf dem Markt, die früher Sicherheit haben wollen. Das Verständnis, dass die Gehälter zuschauerbezogen gestaffelt werden müssen, ist gewachsen.

Haben die Adler ihre "Exit-Meetings", also ihre Saisonabschlussgespräche, bereits aufgenommen, wann wird der Klub über die nächsten Entscheidungen informieren?

Wir haben uns dafür den Dienstag und Mittwoch vorgenommen, und geben allen Spielern ein Feedback, unabhängig ob sie laufende Verträge haben. Ich gehe davon aus, dass wir dann bis Donnerstag die ersten Ergebnisse präsentieren können.

Am Montag ist der Name Korbinian Holzer mit den Adlern in Verbindung gebracht worden. Der Verteidiger ist 33 Jahre alt und hat die NHL und KHL hinter sich. Verlassen Sie damit Ihre Strategie, auf jüngere und entwicklungsfähige Spieler zu setzen?

Holzer ist ein guter Verteidiger, der keine Importlizenz beansprucht. Ich glaube, er hat mehrere Angebote und wir haben kein Problem, einem Spieler mit dieser Erfahrung einen Vertrag über ein, zwei Jahre anzubieten, wenn er die Fitness mitbringt.

Mit Florian Elias kommt nach Phil Hungerecker, Moritz Seider und Tim Stützle zum vierten Mal in Folge der "Rookie des Jahres" von den Adlern. Wer kann als Nächster den Schritt zu den Profis machen?

Wer hätte gedacht, dass Elias diese Entwicklung nimmt? Es ist schwer vorherzusagen, welchem Jungadler das gelingt. Dazu gehören viele Faktoren, ein großer davon ist, wie entwickelt sich ein Spieler physisch im Krafttraining über den Sommer hinweg.

2021/22 sind drei U 23-Spieler verpflichtend, wie sieht es darüber hinaus bei den Förderlizenzen und der Kooperation mit den Heilbronner Falken aus?

Bei den U 23-Spielern planen wir mit Tim Wohlgemuth, Florian Elias und Moritz Wirth. Mit Heilbronns Geschäftsführer Stefan Rapp stehe ich im ständigen Austausch, wir hoffen in Kürze dort den neuen Cheftrainer vorstellen zu können. Christoph Schubert ist 39 Jahre alt und hat über 300 NHL-Spiele gemacht, er wird bei den Falken seine ersten Schritte als Co-Trainer machen.