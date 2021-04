Von Rainer Kundel

Mannheim. Freitagfrüh, gegen 8 Uhr. In der kleinen Schlange vor dem Bäcker im Mannheimer Niederfeld diskutieren zwei Fans der Adler Mannheim über den Fernsehabend vom Vorabend. Den einen, fundierter Kenner der Szene und über 50 Jahre Dauerkartenbesitzer, kann nichts erschüttern.

"Playoff-Eishockey eben", sagt er angesichts der Attacken der Straubing Tigers vor und nach den Pfiffen der Schiedsrichter: "Es ging für die Tigers ja um viel". Der jüngere, nicht minder fachkundig, betrachtet das Ganze gern von höherer Warte aus etwas distanzierter: "Was da abging, hat oft die Grenzen gefahrgeneigter Arbeit mit der Einwilligung zur Körperverletzung überschritten." Da kommt beim Bedenkenträger der Jurist durch, was sich Williams, Gormley, Acolatse, Tropp & Co. von den Straubing Tigers geleistet haben. Wo soll das also hinführen beim Showdown in Spiel drei an diesem Samstag (17.30 Uhr / SAP Arena), wenn es darum geht, wer am Montag im Halbfinale antreten darf. Pavel Gross wird sich seine Gedanken gemacht haben, der Trainer ist von Spiel zu Spiel kürzer angebunden, man könnte sich in den Ausscheidungsspielen die von der Liga angeordneten Pressekonferenzen auch sparen.

Die findigen Macher der Adler-Homepage wussten es schon vorher. Sie nährten die Hoffnung gegenüber jenen, die den Meister nach der Niederlage in Spiel eins schon im Urlaub gesehen hatten. "Die Jungs wissen mit Druck umzugehen. Die Jungs kennen Playoffs, die Jungs können Playoffs. Die Jungs sind für Playoffs gemacht", hieß es dort.

Die Frage, welche Mannschaft den höheren Druck hat und damit besser umgeht, gilt auch für Samstag. Christoph Ullmann, der zwölf Spielzeiten für die Adler stürmte und nun für den Spartensender wortreich das Eishockey im Detail erklärt, vertrat eine Meinung, die sich am Donnerstag beim 3:1 der Mannheimer am Pulverturm bestätigt hat. Er sagte: "Die Adler haben Erfahrung im Kader, sie gehen die ganze Saison gut mit Druck um, der größere Druck kann auch bei Straubing liegen, weil erwartet wird, dass sie zuhause den Sack zu machen."

So lief die Partie dann auch über 45 Minuten in Richtung des amtierenden Meisters, den Tigers gelang nicht viel, der Frustpegel wuchs bis zur Schlussphase auf eine gefährliche Höhe, bei der die Adler – wie es aussieht – nur mit einigem Glück weiteren Verletzungen entgingen. "Wir wussten, was auf uns zukommt. Ich bin froh, dass wir unseren Job erledigt haben", klang bei Nico Krämmer etwas Erleichterung durch. "Wir haben gezeigt, wie stark wir sein können. Das ist Play-off-Eishockey, dafür trainieren und spielen wir das ganze Jahr", sagte der 28-Jährige nach überaus hitzigen 60 Minuten.

Doppeltorschütze Tommi Huhtala, den Pavel Gross erstmals wieder in die Powerplay-Einheiten nahm, kündigte an: "Wir werden es am Samstag genauso machen, von Wechsel zu Wechsel konzentriert bleiben, viel laufen und uns für einen harten Kampf auf einem guten Level bewegen." Für Samstag dürfe man "nicht den Kopf verlieren", warnte Jason Bast " Es sind ja am Ende interessante Dinge passiert", beobachtete der Schütze zum 0:3 die Attacken des Gegners, der mit ständigem Gezeter über die Strafzeiten die Schuld beim stark geforderten "Streifendienst" suchte.

Der Donnerstagabend stand auch bei den Eisbären Berlin unter dem Motto: "Das Imperium schlägt zurück." Die Hauptstädter, zusammen mit den Adlern DEL-Rekordmeister (acht Titel), antworteten auf die Heimniederlage gegen Iserlohn mit einem 6:0 am Seilersee. Dagegen verabschiedeten sich die "Roten Bullen" aus München nach zwei Niederlagen gegen den ERC Ingolstadt früh in den Sommer. Sollten die Adler den Halbfinaleinzug perfekt machen, ginge es schon am Montag mit einem Heimspiel weiter. Der Gegner hieße dann – in der Reihenfolge der Wahrscheinlichkeit – Bremerhaven, Wolfsburg oder Iserlohn.

Samstag, 17.30 Uhr: Adler Mannheim – Straubing Tigers (Serienstand 1:1), Eisbären Berlin – Iserlohn Roosters (1:1), Pinguins Bremerhaven – Grizzlys Wolfsburg (1:1).