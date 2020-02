Mannheim. (dap-lsw) Aufgrund einer Sperre kann der deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim erst in den Playoffs wieder auf Stürmer Phil Hungerecker zurückgreifen. Der 25-Jährige wurde nach seinem Foul bei der 2:4-Niederlage in Augsburg am Sonntag für vier Spiele gesperrt.

Der Check gegen Augsburgs Verteidiger Henry Haase sei "rücksichtslos" gegen den Kopf gegangen und habe den Gegenspieler verletzt, begründete die Deutsche Eishockey Liga am Dienstag. Neben der Sperre gibt es auch eine Geldstrafe.

Für die derzeit drittplatzierten Adler Mannheim geht es im Schlussspurt der Hauptrunde um eine möglichst gute Ausgangssituation für die Playoffs. Aufgrund einer Sperre für neun Spiele müssen die Mannheimer derzeit auch auf Thomas Larkin verzichten. Der Verteidiger hatte einem Schiedsrichter aus Ärger über eine Abseitsentscheidung den Puck ins Gesicht geschossen.