Von Rainer Kundel

Mannheim. Es gab Jahre, da saß Felix Schütz, heute 33 Jahre alt, zu Weihnachten in einem Flugzeug, um von einem Punktspiel der russischen Liga KHL sieben Stunden nach Hause zu fliegen. Das zu Hause war die Stadt Wladiwostok am japanischen Meer, der Klub hieß Admiral – in Anlehnung an den Sitz der Pazifikflotte zu Sowjetzeiten in der "verbotenen Stadt". Wenn hierzulande sein Name fällt, dann meist in Verbindung mit dem 2013 gestarteten Abenteuer des Nationalspielers, damals 26 Jahre jung. Der bislang letzte Neuzugang der Adler Mannheim hat sich seither den Ruf eines "Wandervogels" in Sachen Eishockey erworben, weil drei weitere Stationen in der KHL (Omsk in Sibirien, Riga und Nowgorod) und zwei in Schweden (Rögle BK und Oskarshamn) folgten. Dazwischen kehrte der gebürtige Niederbayer für zwei Spielzeiten zu den Kölner Haien zurück.

Welche Erfahrungen hat Schütz dabei gesammelt? "Jede Liga hatte ihren Reiz, am Anfang waren die Umstellungen schwieriger, aber die Angebote kamen eben immer aus dem Ausland und waren interessant", sagt Schütz rückblickend. Aus Schweden blieb ihm die intensive Arbeit mit Nachwuchsspielern im Gedächtnis, aus Russland auch das Reise-Management. Nur ein Beispiel: Die Hafenstadt Wladiwostok liegt 100 Kilometer von China, aber sieben Zeitzonen von Moskau entfernt. Es kam vor, dass Schütz und seine Teamkameraden mittags um 12 Uhr los flogen und nach sechs Stunden Flug zur gleichen Zeit angekommen sind: Gift für den menschlichen Biorhythmus. "Da hieß es viel trinken, gut essen und noch mehr schlafen. Bei dieser Belastung freute man sich auf die Spiele bei Amur Chabarowsk, das war unser Derby, nur eine Flugstunde entfernt", sagt Schütz, damals familiär noch ungebunden.

"Ich bin unterwegs, seit ich 14 bin", macht der Weltenbummler wenig Aufhebens um die zahlreichen Stationen. Nach dem Jungadler-Internat (2003) ging es für fünf Jahre nach Nordamerika, als Viertrunden-Draft der Buffalo Sabres 2006 blieb Schütz aber eine NHL-Karriere verwehrt. In Deutschland bleibt sein Name als Siegtorschütze des Eröffnungsspiels der Heim-WM 2010 gegen die USA "auf Schalke" haften, wo Schütz vor über 77.000 Zuschauern in der Verlängerung das 2:1-Siegtor erzielte. Seine Nationalmannschaftskarriere nahm im September 2006 gegen die Slowakei in der SAP Arena Fahrt auf und fand ihren Höhepunkt mit Olympia-Silber im Februar 2018 in Pyeongchang. Die vielen Klubwechsel führten dazu, dass Schütz in Fankreisen der Ruf eines Legionärs oder Söldners anhing. Womit man ihm etwas Unrecht tun, sein Agent Stefan Metz hatte eben Ausstiegsklauseln oder kurze Befristungen für den Spieler ausgehandelt.

Bevor er ab November Spielpraxis beim Zweitligisten EV Landshut sammelte, hatte Schütz eine Covid19-Erkrankung. "Eine Woche Grippesymptome, 40 Grad Fieber, ich war ziemlich platt". Der sportliche Einstieg beim neuen Klub ist mit dem 5:1 gegen Nürnberg gelungen. "Pavel Gross hat konkrete Vorstellungen, wie in seinem System gespielt wird und meine Erfahrung zeigt, dass ein Team erfolgreich ist, wenn es die Vorgaben des Trainers gut umsetzt", sagt der Spieler mit der Rückennummer elf. Der letzte Wechsel war für Schütz nun nicht mehr 8 500 Kilometer weit, die 380 von Landshut in die Kurpfalz sind ein Klacks dagegen.

In seinem zweiten Spiel für die Adler gibt’s ein Wiedersehen mit den Straubing Tigers (Samstag, 16.30 Uhr), seinen vorherigen DEL-Klub für den 2019/20 27 Partien absolvierte. "Wir bekommen es mit einer Mannschaft zu tun, die letzte Saison nicht zufällig Dritter war, man sieht die Handschrift des Trainers", zollt Adler-Coach Gross seinem Kontrahenten Tom Pokel Respekt und erwartet "ein enges Spiel". Wie immer ist die Torhüterfrage bei den Mannheimern Verschluss-Sache, nachdem Dennis Endras gegen Nürnberg startete.

"Es wird immer ein guter Torhüter spielen", blickte Gross mit einem verschmitzten Lächeln in die Kamera. Wer den Rhythmus-Wechsel aus den letzten Jahren kennt, kann davon ausgehen, dass diesmal Felix Brückmann zum Einsatz kommt. Bei den Feldspielern fehlt weiterhin Sinan Akdag, das Debüt von Angreifer Stefan Loibl (langwierige Beininfektion) stehe kurz bevor, hieß es am Mittwochmittag.

DEL: Adler Mannheim - Straubing Tigers (Samstag, 16.30 Uhr, SAP Arena).