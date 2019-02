Von Rainer Kundel

Mannheim. Seit dem 12. Oktober 2018 grüßen die Mannheimer Adler als Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), aber nach dem 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) gegen den EHC München werden die Karten um den Hauptrundensieg neu gemischt. Der im Dezember mitunter zwölf Punkte betragende Vorsprung auf den Titelverteidiger ist vor dem Sonntagspiel der Adler bei den Nürnberg Ice Tigers (14 Uhr) auf drei Punkte geschmolzen.

Bei den Hausherren waren neben Mikkelson überraschend auch Seider und Kolarik wieder dabei. Dafür mussten Möser und Hungerecker pausieren. Es war die erwartete körperbetonte Auseinandersetzung der beiden Rivalen um den Hauptrundensieg mit einem anfänglich kräftezehrenden Forechecking des Tabellenzweiten.

Dass die Schiedsrichter früh durchgriffen und Parkes bereits nach 66 Sekunden wegen eines Stockschlags zur Strafbank schickten, geriet den Adlern nicht zum Vorteil. Hager erlief 34 Sekunden später in der neutralen Zone einen Fehlpass und verwandelte seinen Alleingang gegen Dennis Endras im Nachschuss. Das Spiel in numerischer Unterzahl beherrscht der Titelverteidiger in dieser Spielzeit aus dem Effeff, es war bereits der dreizehnte "Shorthander" der "Roten Bullen".

Die Mannheimer antworteten mit Sturm und Drang, oft aber überhastet und mit geringer Präzision. Dennoch hatten sie genügend Möglichkeiten, um bis zur ersten Pause auszugleichen. Huhtala (4.) geriet in einen ungünstigen Schusswinkel, Krämmer (5.) übersah zwei besser postierte Mitspieler, und der stürmende Verteidiger Akdag brachte in der 11. Minute gleich zweimal die Scheibe nicht an Aus den Birken vorbei. In einer identischen Situation wie beim 0:1 hätten die Münchener um ein Haar zum zweiten Mal getroffen. Diesmal blieb Endras Sieger gegen Hager.

Mit höherem Tempo kamen die Blau-Weiß-Roten aus der Kabine und hatten durch Desjardins (27.) die große Chance zum Ausgleich. Was den Routiniers nicht gelang, vollbrachte Moritz Seider. Der aufgerückte Verteidiger erzielte mit der "zweiten Welle" das 1:1 (30.), nachdem ihm Desjardins den Puck maßgerecht aufgelegt hatte. Mitten in die Euphorie über das zweite Saisontor des noch 17-jährigen Talents hatte München die Antwort parat. Ehliz (32.) überwand nach einem Querpass von Abeltshauser den die Sicht genommenen Endras - ein Stimmungstöter in der mit 13.600 ausverkauften SAP Arena. Kurz vor Ende des zweiten Abschnitts sorgte Ehliz für einen Aufreger, als er Eisenschmid mit einem Check gegen den Oberkörper im Mittelkreis von hinten niederstreckte. Mit zwei plus zehn Minuten war der "Sünder" gut bedient, auch wenn der zweitbeste Schütze der Adler im letzten Drittel wieder aufs Eis kam. Der zu Beginn mit einem gellenden Pfeifkonzert empfangene "Dosenklub" hatte mit dieser Aktion die letzten Sympathien verspielt.

Dort war es für die Gross-Schützlinge mit ihrer 181-mal produzierenden Tormaschine ein schwieriges Anrennen gegen ein kompaktes Bollwerk. Aus den Birken und seine Vorderleute ließen nichts mehr zu und behielten im Stil einer Spitzenmannschaft auch den Überblick, als die Mannheimer Bank 100 Sekunden vor Schluss ihren Torhüter für einen sechsten Feldspieler opferte. Das frühe Gegentor bei eigener Überzahl hatte das Spitzenspiel entschieden.

Adler Mannheim - EHC München 1:2 (0:1, 1:1, 0:0), Tore: 0:1 Hager (2.), 1:1 Seider (30.), 1:2 Ehliz (32.); Schiedsrichter: Piechaczek (Landsberg), Schrader (Bochum); Strafminuten: 8/10 + 10 Disziplinar Ehliz; Zuschauer: 13.600 (ausverkauft).