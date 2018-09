Von Christopher Benz

Mannheim. Eishockey-Profis ohne Helm und Visier sieht man, ausgenommen bei den Ehrenrunden nach Heimsiegen, nur einmal im Jahr auf dem Eis. Am Dienstag trafen sich beim 4. DEL Media Day zum zweiten Mal in Folge die begabtesten Schützen, Schlittschuhläufer und Techniker aller 14 DEL-Clubs in der Mannheimer SAP Arena und ermittelten den Hammer, den Blitz sowie die Hände. Oder besser gesagt: "Härtester Schuss", "Schnellster Läufer" sowie "Geschicktester Spieler".

Ein aus allen drei Disziplinen kombinierte Teamwettbewerb rundete den Tag ab. Die Veranstaltung, die unter dem Namen "DEL Stars & Skills Competition" firmiert, war der Aufgalopp zu der Freitag beginnenden 25. DEL-Eiszeit.

Besser als im vergangenen Jahr nutzten die Adler Mannheim ihren Heimvorteil. Sie siegten in zwei von vier Wettbewerben und holten zudem einen zweiten Platz. Ein netter kleiner Erfolg bei der zwanglosen Veranstaltung, die ohne Fans stattfand. Um hierzulande mehr Aufmerksamkeit für die schnellste Mannschaftssportart der Welt zu erreichen, wäre es kein Fehler gewesen, dieses Konzept grundlegend zu verändern.

Auf Seiten der Blau-Weiß-Roten schoss Matthias Plachta, lief Neuzugang Markus Eisenschmid und zauberte Chad Kolarik mit dem Schläger. Im Team konnte den Dreien, die den Titelverteidiger Iserlohn Roosters beerbten, keines der 13 anderen Gespanne das Wasser reichen. Eisenschmid machte sogar das Double perfekt, da er auf eine Runde gemessen die schnellsten Beine hatte. Im Vorrundenduell setzte er sich gegen den ehemaligen Mannheimer Frank Mauer durch, der mit dem EHC München zuletzt drei Mal in Folge Meister war und sich dank des Titels mit den Adlern 2015 nun Vierfach-Meister nennen darf. Im entscheidenden Zweikampf mit dem zweifachen Sieger und damit schnellsten Spieler der letzten Jahre, Sebastian Uvira, beendete Markus Eisenschmid die Runde in 13,93 Sekunden hauchdünn - um sechs Hundertstelsekunden - vor dem Kölner Modellathleten.

"Entweder vor oder nach dem Training, um auf unterschiedlicher Beschaffenheit des Eises zu üben, haue ich die Scheiben regelmäßig hart aufs Tor", ist es für Adler-Stürmer Matthias Plachta wichtig, seinen Schuss stets zu trainieren. Im Überzahlspiel sind seine Direktabnahmen ligaweit gefürchtet. Nicht wenige Experten sehen in seinem Schuss NHL-Potenzial.

Beim "Hammer" fehlten dem Kraftpaket mit dem trockenen Linksschuss 0,3 Stundenkilometer zum Sieg, den sich Krefelds Philip Bruggisser mit 160,1 Stundenkilometern sicherte. Nach der Vorrunde hatte Plachta noch geführt.

"Beim ersten Mal vor drei Jahren in Düsseldorf bin ich schon einmal Zweiter geworden", nahm es der Olympia-Silbermedaillengewinner von Pyeongchang locker, schließlich zählt sportlich gesehen nur der Auftakt am Freitag gegen die Düsseldorfer EG. "Und dafür sieht es gut aus", lächelt Plachta, der wie seine Kollegen neben den Wettbewerben auf dem Eis einige Fotoshootings zu DEL-Werbezwecken erledigen musste.

Währenddessen trainierte der Rest der "Greifvögel" in der Nebenhalle. Andrew Desjardins trug dabei als Vorsichtsmaßnahme ein weißes Trikot. "Ich hoffe, dass ich es morgen nicht mehr benötige", verriet der angeschlagene Crack auf dem Weg in die Kabine.

Bei "Die Hände" schickten die Adler Chad Kolarik ins Rennen. Seine Zeit von knapp 85 Sekunden reichte nicht ganz für das Finale der fünf Schnellsten in diesem Geschicklichkeits-Parcours. Wie im vergangenen Jahr gab es an Mark Voakes kein Vorbeikommen. Vielmehr musste man sich an dessen neues Trikot gewöhnen, da der Kanadier von Wolfsburg nach München gewechselt ist. Er benötigte nur 53 Sekunden und lag damit eine gefühlte Ewigkeit vor dem Zweitplatzierten Colin Smith von den Eisbären Berlin (70).

Während der anschließenden Pressekonferenz sprachen Vertreter der DEL und Sponsoren vom gestiegenen Zuschauerinteresse, online plus 17 Prozent im Vergleich zur Vorsaison und über das Wintergame am 12. Januar 2019 in Köln. Optisch greift die Liga das Jubiläum die ganze Saison über mit einem silbernen DEL-Logo auf den Trikots aller Spieler auf.