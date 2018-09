Mannheim. (dpa-lsw) Olympia-Silbergewinner Marcel Goc muss auf seinen ersten Einsatz in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) noch mehrere Wochen warten. Wegen einer Muskelverletzung im Brustbereich müsse der frühere NHL-Profi drei bis vier Wochen pausieren, teilten die Adler Mannheim am Mittwoch mit. "Er ist auf dem Weg der Besserung, aber er muss sich noch ein bisschen gedulden", sagte Adler-Trainer Pavel Gross kurz vor der Vereinsmitteilung.

Stürmer Goc, der die deutsche Nationalmannschaft lange als Kapitän angeführt hatte, hatte bereits die ersten beiden Saisonpartien der Adler gegen die Düsseldorfer EG (1:2 n.V.) und in Augsburg (5:1) verpasst. "Wenn Marcel ausfällt, ist das sehr bitter für uns", sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Am Freitag (19.30 Uhr) treffen die Mannheimer auf die Nürnberg Ice Tigers, am Sonntag (16.30 Uhr) sind die Adler in Straubing zu Gast. Anders als Goc ist Sturmkollege Luke Adam nach seiner Verletzungspause wieder einsatzbereit.