Mannheim. (RK) Die Mannheimer Adler nach fünf Monaten wieder in ihrem Wohnzimmer, die SAP Arena neu mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet und die Frankfurter Löwen zu Gast. Das sorgte, in einem Testspiel eine Woche vor Beginn der Punktspielrunde, für einen für die Vorbereitungszeit in diesem Sommer europäischen Zuschauerrekord von knapp 10.000 Besuchern - die Vorrundenspiele der Champions League eingeschlossen.

Gestern erwiesen sich die Löwen, Favorit auf den Zweitliga-Titel und mit DEL-erfahrenen Akteuren wie den ehemaligen Adlern Lewandowski, Mitchell, Proft und Maginot bestückt, beim 7:4 (1:1, 3:2, 3:1)-Sieg der Kurpfälzer bis ins letzte Drittel überraschend als nahezu gleichwertiger Gegner. Die Adler traten ohne ihren finnischen Verteidiger Lehtivuori und die Stürmer Desjardins, Festerling, Krämmer und Raedeke an.

"Wir rechnen am ersten Spieltag gegen Düsseldorf bis auf Brent Raedeke mit allen", sagte Manager Axel Alavaara gegenüber der RNZ. Um vier komplette Reihen aufbieten zu können, griff Trainer Pavel Gross auf den 18-jährigen Louis Brune von den Jungadlern zurück. Prompt durfte sich der gebürtige Münchner mit Käpt’n Marcus Kink an der Seite als Schütze des 1:0 (10. Minute) abklatschen lassen.

Danach ließen die nach sechs Trainingswochen nicht ganz frischen Mannheimer die Ordnung vermissen. Denis Reul merkte man die mangelnde Spielpraxis an, beim jeweiligen Ausgleich von Pistilli (16.) und Tousignant (35.) sah der Hüne nicht gut aus, und beim 1:2 patzte der im Tor aufgebotene Chet Pickard.

Dennoch sorgte der zweite Abschnitt mit fünf Treffern für gute Unterhaltung, zumal David Wolf Sekunden vor der zweiten Pause im Powerplay wieder zur Führung traf. Ganz ernst nahmen die Blau-Weiß-Roten ihren Gegner immer noch nicht, die entblößte Defensive gestatte Proft (42.) den Ausgleich.

Endgültig machte das Wort vom "Scheibenschießen" die Runde, als Tommi Huhtala in der Folgeminute mit seinem zweiten Tor und Verteidiger-Zugang Brendan Mikkelson (51.) eine Zwei-Tore-Führung herausschossen. Mit ausgezeichneter Schusstechnik netzte der umjubelte Brune zum 7:4-Endstand ein.

Adler Mannheim - Löwen Frankfurt 7:4 (1:1, 3:2, 3:1), Tore: 1:0 Brune (10.), 1:1 Pistilli (16.), 1:2 Tousignant (28.), 2:2 Kolarik (34.), 3:2 Huhtala (35.), 3:3 Tousignant (35.), 4:3 Wolf (40.), 4:4 Proft (42.),5:4 Huhtala (43.), 6:4 Mikkelson (51.), 7:4 Brune (54.); Schiedsrichter: Klein (Stuttgart), Kopitz (Iserlohn); Strafminuten: 8 + 10 Disziplinar Hungerecker/10; Zuschauer: 9688.