Von Rainer Kundel

Mannheim. Wenn auch Klubchef Daniel Hopp in Zeiten virtueller Pressekonferenzen zugeschaltet ist, gibt’s bei den Mannheimer Adlern meist etwas Strategisches zu vermelden: Diesmal waren es die Vertragsverlängerungen mit der kompletten sportlichen Leitung. Sportmanager Axel Alavaara (45), Trainer Pavel Gross (52) und sein gleichaltriger Assistent Mike Pellegrims, alle seit 1. Juli 2018 bei den Adlern, bleiben dem Rekordmeister bis 30. April 2024 erhalten. "Wir wollen den eingeschlagenen Weg fortsetzen und dabei ist Kontinuität unser erstes Ziel", begründete Hopp die Entscheidung. Entsprechende Signale habe man bereits im Sommer gesendet, ergänzte Hopp.

Auch für die Verantwortlichen auf der Kommandobrücke gab es nicht viel zu verhandeln. "Wir haben durch Corona erst eine komplette Saison abgeschlossen und unsere Reise ist hier noch lange nicht zu Ende", sagte Gross. Gleichwohl wurde deutlich, "dass es uns nur im Dreier-Team gibt", wie Alavaara bestätigte. Eine der Hauptaufgaben sei es, betonte der Schwede, das Potenzial aus den Jungadlern und der Kooperation mit den Heilbronner Falken noch mehr auszuschöpfen. "Wir müssen in der DEL 2021/22 ja drei deutsche Spieler unter 23 Jahren aufbieten".

Selbstverständlich ist auch die Zielformulierung. "Wir sind in Mannheim, da musst du immer oben sein", kennt Gross die Erwartungen, auch wenn der mitunter geforderte "Aufbau einer Dynastie" aufgrund der Corona-Epidemie diesmal falsch platziert wäre.

Die übergeordneten Themen verstellen nicht den Blick darauf, dass die Adler derzeit personell an ihre Grenzen geraten. David Wolf brachte es nach der ersten Saisonniederlage am Dienstag (1:3 gegen Schwenningen) auf den Punkt: "Uns fehlen Männer, wir müssen schauen, dass wir sie zurückbekommen. Wir hatten schon ein sehr schmales Line-up", blickte der Sturmtank auf die Verletzten- und Krankenliste mit Akdag, Katic, Lampl, Schira, Desjardins, Plachta und Huhtala. Nur Letzterer ist für die Partie am Sonntag (14.30 Uhr bei den Nürnberg Ice Tigers ) wieder ein Thema. Obwohl sich der Klub bei Katic und Plachta weder zur Ausfalldauer noch zur Art der Verletzungen äußerte, bestätigte Gross, dass die Blessuren für beide nicht das Saisonende bedeuten. "Es ist nicht ganz so schlimm wie befürchtet, in zwei, drei Wochen können wir mit ihnen rechnen". Der positiv auf Covid-19 getestete Neuzugang Craig Schira war symptomfrei und ist inzwischen "negativ". Nach zwei weiteren Tests und einer Untersuchung im Rahmen des vorgeschriebenen "Return-to-play"- Programms beim OSP Heidelberg könnte der Verteidiger im Idealfall am 24. Januar wieder auf dem Eis stehen.

Es wurde zuletzt deutlich, dass der Meister an Effektivität eingebüßt hat und defensiv anfällig ist. Kein Wunder: Aus der Mannschaft, die vor den im März 2020 abgesagten Playoffs gute Chancen auf die Titelverteidigung hatte, stehen derzeit aufgrund von Abgängen und Verletzungen nur noch neun Akteure zur Verfügung. Die in allen Formationen erforderlichen Umstellungen führen zu spielerischen Abstrichen, auch wenn Gross dies nicht als Ausrede duldet.

Die Leistungsdelle bei Kapitän Ben Smith, die neue Aufgabe für Jason Bast und Nico Krämmer, die sich als defensivstarke Stürmer in Rollen finden, wo sie Spiele entscheiden sollen, die schwache Überzahlquote (12,5 Prozent), nur ein Spieler (Bast) mit einer positiven Bully-Bilanz – das alles sind Gründe, warum es trotz Platz eins in der Südgruppe der DEL nicht rund läuft. Unbenommen ist dem Team großer Kampfgeist und Einsatz zu attestieren. "Wir brauchen einen besseren Start in unsere Spiele, von der ersten Niederlage werden wir uns nicht runterziehen lassen", ermutigt Smith die Mannschaft zu einer "Kopf-hoch-Haltung".

Die Nürnberg Ice Tigers waren zum Saisonstart in der SAP Arena beim 5:1 der Adler nicht konkurrenzfähig. Inzwischen sehen die Franken auch durch die Rückkehr von Luke Adam aus der Quarantäne (4 Spiele/7 Punkte) Licht. "Es ist eine andere Mannschaft als am ersten Spieltag, wir müssen besser aus der Kabine kommen wie in den letzten beiden Spielen", erwartet Gross mehr Gegenwehr.

DEL, Sonntag, 14.30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Adler Mannheim.