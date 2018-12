Von Rainer Kundel

Mannheim. Doug Shedden, der Trainer des ERC Ingolstadt, ist eine ehrliche Haut, redet in Pressekonferenzen nicht um den heißen Brei herum. Beim ersten Auftritt seiner Mannschaft im "Ufo" am 19. Oktober, einer 1:3-Niederlage, lobte der Kanadier die Adler Mannheim über den grünen Klee. "Wow, wow, was für eine starke Mannschaft", begann er damals seine Ausführungen. Das war zu einer jungen Saisonphase und auch jetzt, wo langsam die ersten Claims für die Top sechs der Tabelle abgesteckt werden, lobte Shedden die Adler: "Mannheim ist eine exzellente Mannschaft, und exzellente Mannschaften kreieren gute Spielzüge. Wir hatten nicht genügend Qualität entgegenzusetzen", analysierte Shedden.

Pavel Gross spitzt bei solchen Aussagen aufmerksam die Ohren, auch wenn er sich weniger mit dem Gegner als mit dem eigenen Team beschäftigt. Dabei fand er noch ein Haar in der (gut gewürzten) Suppe. "Wir haben eine erfahrene Mannschaft, aber beim Stand von 4:0 hat sie angefangen zu zocken und wollte etwas russisch spielen, das geht gegen Ingolstadt nicht gut." Umso mehr hat es ihn gefreut, dass seine Schützlinge wieder schnell zu voller Konzentration fanden. "Wir haben uns nach zwei Gegentoren schnell gesammelt, unser System stimmt vom Torhüter bis zum zwölften Stürmer", gab sich Andrew Desjardins, einer der Kapitäne und Spieler mit der meisten Eiszeit, selbstbewusst.

War der 1:0-Penalty-Sieg in München der Weg aus dem kurzen Tief? Pavel Gross sieht es nicht so eindeutig. "Mag sein, wichtiger war für mich, wie wir dort aufgetreten sind, denn wir haben zwei Tage zuvor gegen Düsseldorf schlecht gespielt." Garrett Festerling, beim Heimspiel-Wochenende dreifacher Torschütze, ist sich sicher: "Wir hatten einige Spiele, in denen wir nicht auf der Höhe waren, umso schöner sind jetzt die drei Siege. Unser Selbstvertrauen ist wieder aufgebaut."

Damit soll es am Dienstag den dritten Hauptrunden-Sieg gegen die Kölner Haie geben. Mit im Bus sitzt U20-Aufsteiger Moritz Seider, aber auch Dennis Endras, Sinan Akdag, Marcus Kink und David Wolf, die als Olympia-Teilnehmer ebenso wie die derzeit verletzten Marcel Goc und Matthias Plachta als Mitglieder der "Mannschaft des Jahres" am Sonntag zu später Stunde aus Baden-Baden zurück kamen, standen gestern zur Mittagszeit auf dem Trainingseis. "Köln hat sich herangekämpft, sie haben steigende Tendenz."

Als Gross dies über den Gegner sagte, war die 2:5 Pleite der Haie gegen die Eisbären Berlin noch nicht amtlich. Die Mannschaft von Trainer Peter Draisaitl hat ein Problem mit dem Unterzahlspiel, kassierte auch am Sonntag drei Tore, als einer von ihnen die Strafbank wärmte. Da kann eine gute Quote im Powerplay nicht schaden. Dabei zeigten sich die Adler lernfähig: Gegen Augsburg lief die Scheibe 60 Sekunden lang mit zwei Mann mehr eher zäh, gegen Ingolstadt klingelte es in gleicher Konstellation nach 42 Sekunden, als Chad Kolarik Reimer die Scheibe in der kurzen Ecke versteckte.

Dass nicht immer die Mannschaft mit mehr Torschüssen als Sieger das Parkett verlässt, bewahrheitete sich am Sonntag: 26:28 lautete der Eintrag auf dem offiziellen Statistikbogen - es kommt eben auf die Qualität und den Torhüter an. Apropos Torhüter: Einen Rhythmus, wer bei den "Greifvögeln" dran ist, gibt’s laut Gross nicht. "Es gibt keine Regel bei der Regel", versuchte der Trainer die Medienvertreter im kleinen Kreis aufs Glatteis zu führen.

Nach dreimal Vollbeschäftigung für Dennis Endras liegt man beim Namen Chet Pickard als Starter in Köln wohl nicht daneben. "Unsere Goalie-Coaches, Mike Pellegrims und ich beraten sich, am Ende treffe ich die Entscheidung, der Betreffende erfährt es am Tag vor dem Spiel", verriet Gross. Dass auch Erkenntnisse aus vorangegangenen Auftritten gegen den jeweiligen Gegner mit in die Kriterien einfließen, bestätigte Gross. Beim 4:2 Sieg in der Domstadt im Oktober stand Pickard im Tor.

DEL, Dienstag 19.30 Uhr: Kölner Haie - Adler Mannheim (Lanxess Arena).