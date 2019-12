Von Rainer Kundel

Mannheim. Das Beste nach dem 2:1-Verlängerungssieg der Mannheimer Adler gegen die Straubing Tigers zuerst: Zum Abschluss des "Spiels der leuchtenden Herzen" konnte Geschäftsführer Matthias Binder die stolze Summe von 44 553 Euro aus dem Verkauf der roten Blinkherzen zugunsten "Adler helfen Menschen" verkünden, darunter 1 650 Euro aus dem Straubinger Fanblock. "Rivalität auf dem Eis, gemeinsam für die gute Sache", lautete also das Motto unter den Anhängern. Noch während der Pressekonferenz rundete Pavel Gross die Spendensumme auf 45 000 Euro auf. Ein Hallensingen des Teams nach der Sirene mit der noch gut besetzten Arena ("Stille Nacht, heilige Nacht") rundete das letzte Heimspiel 2019 ab.

So emotional das Match gegen die kampfstarken Straubing Tigers auch geführt wurde – die Adler wurden ähnlich wie in Berlin von den Schiedsrichtern im Zweifel eher benachteiligt –, so friedfertig ging’s hernach in der Mixed-Zone zu. Siegtorschütze Borna Rendulic, im Sommer aus der russischen KHL gekommen, erlebte das Spiel der leuchtenden Herzen vor zum ersten Mal. "Diese Atmosphäre war einzigartig, deshalb wollte jeder von uns die Partie gewinnen. Wir hätten das Spiel schon in regulärer Spielzeit entscheiden müssen, sind aber auch über die zwei Punkte froh", befand der Kroate nach seinem 13. Saisontor.

Auch für Chad Billins, nach sechs Wochen als überzähliger Importspieler auf der Tribüne mal wieder für Björn Krupp in die Aufstellung gerückt, war die Partie etwas ganz Besonders: " Wenn man durch das Südtor aufs Eis einläuft, alles dunkel ist und nur die blinkenden Herzen sieht, ist das sehr einmalig."

Keine Nervosität bei seinem dritten DEL-Einsatz zeigte Mirko Pantkowski. 2016/17 hatte "Pante" schon zweimal ausgeholfen. Der Heilbronner strahlte Ruhe aus. "Es bringt ja nichts, sich nach einem frühen Gegentor verrückt zu machen, ich wollte einfach meinen Job erledigen", sagte er. Das gelang, so dass der 20-Jährige nach langer Verletzungspause mit Selbstvertrauen in seine Kasseler Heimat reisen konnte. "Zu Heiligabend gibt etwas ohne Fleisch, ich glaube Fisch und Käsetaschen." Ob er in Schwenningen nochmal ins Tor muss, war noch nicht klar. "Es ist nichts Großartiges bei Johan Gustafsson", klärte Pavel Gross auf, "wenn es Playoff wäre, hätten wir vielleicht seinen Einsatz riskiert."

Dass der Meister bis zum 3. Januar eine kleine Auswärts-Rallye absolvieren muss, hat seinen Grund im mehrtägigen Gastspiel des kanadischen Cirque du Soleil in der SAP Arena. Denis Reul nimmt’s sportlich: "Die vielen Reisen kosten sicher etwas Kraft, aber die Trainer dosieren in solchen Phasen die Belastung." Montag und am Heiligabend gab Pavel Gross frei, am ersten Weihnachtstag wird am Nachmittag der Festbraten rausgeschwitzt und am Donnerstag steuert der Mannschaftsbus die Bodensee-Autobahn an. Das dritte Landesderby der Saison bei den Schwenninger Wild Wings steht an (17 Uhr, live in Sport1).

Davor wird aber beschert, die Importspieler erhalten Besuch von Eltern und Geschwister, und David Wolf, der "Mannemer Bu" aus der Gartenstadt, knuddelt seinen sechs Monate alten Sohn Jamie David. Im Haus des Trainers im Rhein-Neckar-Kreis geht’s an Heiligabend ausnahmsweise mal nicht um den Sport mit dem schnellen Puck. Die beiden Töchter kommen aus Berlin angereist. Gattin Sylvia bereitet das Essen vor. "Eine gehaltvolle Suppe, danach Kartoffelsalat und Karpfen, ganz nach tschechischer Tradition", verriet der Trainer im Jahresrückblick des Rhein-Neckar-Fernsehens.

Dass Eishockey-Profis auch an den Weihnachtsfeiertagen ihrem Beruf nachgehen, ist eine Selbstverständlichkeit. Die Deutsche Eishockey-Liga ringt zum einen mit 52 Hauptrunden-Spieltagen um jeden Termin, zum anderen verzeichnet sie traditionell an Feiertagen, zumal wenn der Fußball ruht, die höchsten Besucherzahlen außerhalb der Playoffs.

DEL, Donnerstag, 17 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim (live in Sport1); Samstag, 17 Uhr: ERC Ingolstadt – Adler Mannheim.