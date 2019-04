Von Rainer Kundel

Mannheim. Das erste Aufeinandertreffen der Eishockey-Giganten zwischen dem Dominator der letzten drei Spielzeiten und der Übermannschaft dieser Saison hielt, was es versprach. Vor allem in physischer Hinsicht schonten sich weder die Adler Mannheim noch der EHC München im ersten von maximal sieben Finalspielen um die deutsche Eishockeymeisterschaft mit einem für die Blau-Weiß-Roten unbefriedigenden Ende, einer 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung. Als Trost für den unterlegenen Hauptrundensieger vor der zweiten Auflage am Samstag in München (20 Uhr, live in Sport1) mag die Statistik herhalten: In den bisherigen fünf Duellen dieser Saison siegte jeweils die Auswärtsmannschaft.

Bevor den Mannheimern die Führung durch Ben Smith (24./Überzahl) als unzureichende Ausbeute einer lange Zeit deutlichen Überlegenheit gelang, testeten die erwartet hart auf den Körper gehenden "Roten Bullen", wie hoch die Messlatte bei den Schiedsrichtern lag. Hager mit einem Kniecheck, Aulie gegen den Körper von Eisenschmid und Voakes, der Eisenschmid beim fliegenden Wechsel abräumte, gingen ungestraft aus ihren Aktionen.

Vor allem die Attacke gegen Eisenschmid erhitzte die Gemüter und erhärtete die Ansicht neutraler Beobachter, dass die Münchner den schussgewaltigen Angreifer gezielt aus dem Spiel nehmen wollten. "Er hat den Schläger in die Rippen gestoßen, mir ist die Luft weggeblieben", schilderte der Allgäuer die Situation, konnte nach kurzer Eiszeit aber wieder mitmischen. Sein Trainer Pavel Gross wollte kein Fass aufmachen. "Ich sehe es nicht so, dass sie Jagd auf ihn gemacht haben, das ist hartes Playoff-Eishockey, da werden Checks auf beiden Seiten ausgeteilt".

Auch die Oberbayern mussten einiges einstecken. Sie zählten schon vorher vier Ausfälle, am Freitag kamen drei weitere dazu. Christensen nach einem gewaltigen Hit von David Wolf, Aulie und Shugg erlebten das Spielende nach 78:21 Minuten netto um 22.40 Uhr nicht auf dem Eis. Dem Vernehmen nach mussten zwei von ihnen eine Klinik aufsuchen.

Viel Zinnober, wenig Tore und am Ende hatten die Adler trotz ihres immensen Aufwandes wie oft gegen den "Dosenklub" das Nachsehen. Ärgerlich war es allemal, sich während einer Überzahl den Ausgleich einzuhandeln, als es fünf Mannheimer gegen vier Gästespieler gleich mehrfach versäumten, die Scheibe zu klären und Stajan am langen Pfosten vollendete.

Pavel Gross war sauer. "In Überzahl kann es vorkommen, dass einer abhaut und du in einen Break läufst, dass man den Gegner aber festsetzen lässt, dass er sich die Scheibe zupassen kann, das darf nicht passieren", ging der Trainer im kleinen Kreis ins Detail. Ob Offensivverteidiger Mark Katic als Hauptverursacher deshalb fortan nicht mehr auf dem Eis stand - diese Antwort blieb Gross schuldig, besserte aber nach: "Er wird am Samstag dabei sein."

Ein Missgeschick gegen die Unterzahl- und Effektivmonster aus München, die schon 14 Mal mit einem Spieler weniger trafen, das aber folgenlos geblieben wäre, wären die "Big Boys" in einem großen Spiel nicht untergetaucht oder hätten klarste Einschussmöglichkeiten genutzt. Chad Kolarik (43. und 53.) und Luke Adam (54.), der in der kommenden Saison für die Düsseldorfer EG stürmen wird, hatten nur noch Aus den Birken oder das offene Tor vor sich und vergaben.

München stand in der Zusatzspielzeit zwischendurch derart unter Druck, dass ihre Bank eine Auszeit zum Luftverschaffen zog, hatte aber das bessere Ende für sich. Der sonst unauffällige Frank Mauer fälschte kurz vor Ende der ersten Verlängerung einen Schuss von Boyle ab und verdarb seinem ehemaligen Klub den so stimmungsvoll begonnenen Abend. "Jetzt müssen wir halt vier von sechs Spielen gewinnen", war sich Markus Eisenschmid sicher, dass die Serie kein schnelles Ende finden wird.

Adler Mannheim - EHC München 1:2 n.V. (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Tore: 1:0 Smith (24.), 1:1 Stajan (48.), 1:2 Mauer (79.)

Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Schukies (Herne)

Strafminuten: 16/16

Zuschauer: 13.600 (ausverkauft)