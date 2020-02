Von Rainer Kundel

Mannheim. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dann wird Valentino Klos auch am Freitag für die Adler Mannheim gegen die Düsseldorfer EG (19.30 Uhr) zum vierten Mal in der Aufstellung stehen. Das ist für den Jungstar keine Selbstverständlichkeit. Die Konkurrenz um die zweite U23-Position im Stammkader neben dem gesetzten Tim Stützle (18) ist groß.

Pavel Gross gab im Laufe dieser Hauptrunde mehreren Talenten eine Chance, sich in der DEL zu beweisen. Die Mehrzahl der Spiele bestritt Samuel Soramies, es folgten Pierre Preto, Moritz Wirth und Yannik Valenti. Da der im Herbst noch fest eingeplante Stürmer Lean Bergmann entgegen ersten Einschätzungen einen Vertrag bei den San Jose Sharks in der NHL erhielt, öffnet sich für die Gruppe der Mannheimer Förderlizenzspieler in Heilbronn die Tür schneller als erwartet.

"Als junger Spieler geht es für mich in erster Linie darum, meinen Job zu machen, hart zu arbeiten und die einfachen Dinge richtig machen", sagt der gebürtige Pfälzer Klos. "Wenn man dann mit einem Tor oder einer Vorlage belohnt wird, ist das zusätzlich schön". Er genieße jedes Spiel, berichtet der am 1. Februar 20 Jahre jung gewordene Stürmer. Bereits im Oktober gab Valentino sein Profi-Debüt und schoss beim zweiten Einsatz in Schwenningen sein erstes Tor in der DEL, bevor ihn beim vierten Einsatz im Heimspiel gegen Nürnberg am 27. Oktober ein Mittelhandbruch für zehn Wochen ausbremste.

"Es war wichtig, in dieser Zeit positiv zu bleiben und im Kraftraum in Bereichen zu trainieren, die solch eine Verletzung zulässt", arbeitete Klos auf seine Rückkehr hin. Nach fünf Spielen im Januar für die Heilbronner Falken stand er am Donnerstag letzter Woche gegen Nürnberg wieder im Adler-Kader. "Ich genieße es, in großen Hallen gegen große Gegner zu spielen. Ich musste mich schnell auf das höhere Tempo und die Aufgaben eines Außenstürmers einstellen", sagt der gelernte Center. "Ich profitiere dabei von den erfahrenen Spielern wie Marcel Goc, der die Bullys spielt und mir Tipps gibt", freut sich der 1,86 Meter große Linksschütze.

Dass Klos sich fürs Eishockey entschieden hat, war nicht selbstverständlich. Er ist nach seiner Geburt in Kaiserslautern in Verona aufgewachsen. "Dort gab es nur für wenige Wochen im Jahr eine Eisfläche, die nicht mal überdacht war", berichtet Valentino von seinen Anfängen auf Schlittschuhen. Als er neun Jahre alt war, kehrten die Eltern in die Pfalz zurück. Fußball in Weilerbach oder Eishockey hießen dann die Alternativen.

Obwohl ein Probetraining im Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern avisiert war, fiel die Entscheidung für den Sport mit schnellem Puck. Nach den Anfängen mit zwölf Jahren bei den "Maddogs", der Eishockeysparte des Breitensportvereins EKU Mannheim (Eichenkreuz Union Mannheim Käfertal e.V.), schaffte er es schnell ins Jungadler-Leistungszentrum, wo seine Leistungen parallel zu zwei DNL-Meisterschaften den Weg zum U-20-Nationalspieler ebneten.

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Mannheim-Düsseldorf; Sonntag, 16.30 Uhr: Augsburg - Mannheim.