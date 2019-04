Von Achim Wittich

Köln. Die Fans der Kölner Haie waren schon vor dem vierten Halbfinalduell gegen die Adler Mannheim desillusioniert. Die LanxessArena, die 18.000 Tribünengästen Platz bietet, war gerade einmal mit knapp über 11.000 Zuschauern besetzt. Zwei eingefleischte Haie-Anhängern gerieten angesichts des sich beim 0:4-Zwischenstand abzeichnenden Saisonaus aneinander. "Das ist ein Armutszeugnis", schimpfte der eine frustriert, worauf sein neben ihm sitzender Kumpel völlig die Fassung verlor: "Wenn die so viele Verletzte hätten wie wir, dann würden die auch nichts gewinnen. Du kannst demnächst zu Hause bleiben, du kriegst keine Dauerkarte mehr."

Fakt war: Nach dem K.o. gegen den Hauptrundenersten wurde die Mannschaft von Kölns Interimscoach Daniel Lacroix trotzdem gefeiert und mit viel Applaus verabschiedet. Gegen die Adler war auch aufgrund der Personalprobleme kein Kraut gewachsen. "Mannheim war das bessere Eishockey-Team, das müssen wir respektieren.

Hintergrund Stimmen zum Spiel Pavel Gross (Adler-Trainer): "Wir haben aus der Situation im Viertelfinale gelernt. Gegen Nürnberg haben wir den Killerinstinkt noch vermissen lassen. Wir wussten, dass Köln nochmals voll kommen wird. Sie sind nach vorne sehr gefährlich. Aber dieses Mal hatten wir den nötigen Killerinstinkt. Dennis hat sehr gut gehalten und wir haben [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel Pavel Gross (Adler-Trainer): "Wir haben aus der Situation im Viertelfinale gelernt. Gegen Nürnberg haben wir den Killerinstinkt noch vermissen lassen. Wir wussten, dass Köln nochmals voll kommen wird. Sie sind nach vorne sehr gefährlich. Aber dieses Mal hatten wir den nötigen Killerinstinkt. Dennis hat sehr gut gehalten und wir haben die Tore zur richtigen Zeit erzielt. In den letzten zehn Minuten sind wir jedoch etwas zu ängstlich aufgetreten, letztendlich konnten wir die enge Serie aber zu unseren Gunsten entscheiden." Luke Adam (Adler-Torschütze zum 0:1): "Wir wollten das Ding unbedingt zumachen. Unser Unterzahl hat wieder einmal perfekt funktioniert und Dennis war abermals ein großer Rückhalt. Wir sind über 60 Minuten als Team aufgetreten. Das war entscheidend. Dass wir jetzt wieder neun Tage bis zum Finale warten müssen, ist kein Problem. Solche Pausen sind wir inzwischen gewohnt." Garrett Festerling (Adler-Torschütze zum 0:3): "Gegen Nürnberg ist es uns nicht gelungen, den ersten Matchball zu verwandeln. Daraus haben wir gelernt. Allerdings sind wir nach unserer 4:0-Führung zu zurückhaltend und defensiv aufgetreten." (rk)

[-] Weniger anzeigen

Sie haben sich das Finale verdient, resümierte Stürmer Ryan Jones, der nach vier Jahren in der Domstadt seine Karriere beendet und bei seiner Ehrenrunde frenetisch gefeiert wurde. Lacroix hatte nicht ganz Unrecht, als er trotz des Durchmarsches der Greifvögel analysierte: "Wir haben es Mannheim schwer gemacht."

Denn auch sein Trainerkollege Pavel Gross ließ sich nicht täuschen: "Das 4:0-Gesamtergebnis sieht ziemlich glatt aus. Doch wir wissen genau, das da noch Luft nach oben ist." Mit Blick auf die Finalserie gegen den Sieger aus dem Vergleich zwischen München und Augsburg fügte er an: "Das wird noch härter werden."

Doch die Blau-Weiß-Roten, die jetzt wieder neun lange Tage Spielpause haben, sind gerüstet. Das gilt vor allem auch für Dennis Endras. Mannheims Goalie ließ gegen die Haie insgesamt ganze drei Gegentore zu. "Dennis hat das sehr gut gemacht", meinte Marcel Goc (35) trocken. Der Routinier und ehemalige Crack in der nordamerikanischen Profiliga muss sich nach seiner langen Verletzungspause mit weniger Eiszeit zufriedengeben, tut dies allerdings klaglos. "Die Haie waren machtlos gegen diesen gut gecoachten und stark besetzten Gegner, der es sich leisten kann, Ex NHL-Star-Marcel Goc in der vierten Reihe einzusetzen", kommentierte am Mittwoch der Kölner Stadtanzeiger. Wohl war.

Goc ("Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen und den Kölner damit die Luft genommen") kam am Dienstag in der Schlussphase, als die Gastgeber nach zwei Treffern zum letzten Aufbäumen ansetzten, vermehrt zum Zuge und war bei den Bullys gefordert.

Sein trockener Kommentar dazu: "In den wichtigen Momenten der Serie willst du auf dem Eis stehen." Dazu dürfte er ab Gründonnerstag ausreichend Gelegenheit bekommen. "Augsburg und München spielen ähnlich, ein sehr schnelles Eishockey", weiß Goc.

Ebenfalls mit von der Partie sein wird dann wieder Tommi Huhtala. Mannheims Finne musste sich diesmal erkrankt abmelden. Doch die Adler können aufgrund ihres tief besetzten Kaders Ausfälle sehr gut kompensieren. Ein Pfund, mit dem fast kein anderes Team in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wuchern kann. Auch deshalb und aufgrund ihrer rekordmäßigen Hauptrunde sind sie nicht nur für die Kölner Presse der "Topfavorit" auf den Titel.