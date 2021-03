Von Rainer Kundel

Mannheim. Zum Auftakt der Verzahnungsrunde in der Deutschen Eishockey-Liga hätten sich die Adler Mannheim gegen die Wolfsburg Grizzlys fast die Zähne ausgebissen. Gegen die sture Defensivtaktik der Niedersachsen dauerte es bis 32 Sekunden vor Schluss, ehe Markus Eisenschmid in Überzahl zum 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)-Sieg traf und den Abend für Jubilar Matthias Plachta (500. DEL-Spiel) abrundete.

Es gab einige erwartete Veränderungen in der Aufstellung der Adler. Lehtivuori kehrte nach vierwöchiger Verletzungspause zurück und nahm in der Verteidigung den Platz von Krupp ein. Auch Shinnimin meldete sich nach einer Knieverletzung zurück und bildete mit Schütz und Elias die vierte Sturmreihe. Aus dieser rückte Sean Collins auf zu Plachta und Wolf in die Startformation, weil Ben Smith nach 142 Einsätzen erstmals fehlte. Der Kapitän, am frühen Freitagmorgen Vater einer Tochter, erhielt die komplette Woche Familienurlaub und wird deshalb auch die Reise zu den Auswärtsspielen in Bremerhaven (Mittwoch) und Wolfsburg (Donnerstag) nicht mit antreten. Fraglos eine Schwächung für den Tabellenführer der Südgruppe, zumal Collins nach seinem Wechsel von der russischen KHL noch Anpassungsprobleme hat.

Die kleine Mannheimer "Filiale" - sechs ehemalige Adler wechselten in den letzten Jahren an die Aller - machte es den Blau-Weiß-Roten schwer, erst recht nach dem frühen Rückstand. Schira verlor die Scheibe in der neutralen Zone an Boucher, dessen Schuss Endras noch abwehren konnte, aber gegen den Abstauber von Phil Hungerecker (3. Minute) machtlos war. "Geduld und Systemtreue" forderte Pavel Gross vor der Partie gegen die Niedersachsen, die sich noch mehr als erwartet mit fünf Mann in der defensiven Hälfte aufhielten, sodass es für die Hausherren kaum ein Durchkommen gab. Bei Puckbesitz dagegen schwärmte der Dritte der Nordgruppe zumindest im ersten Drittel noch ohne Umwege aus und traf durch Järvinen (10.) im Powerplay den Pfosten.

Im Mittelabschnitt hatten die Blau-Weiß-Roten den besseren Zugriff, schlugen ein höheres Tempo an, sodass sich die Grizzlys nur noch selten befreien konnten. Die umformierten Überzahl-Einheiten ließen die Scheibe gut laufen, allein am Abschluss haperte es noch. Schira (31.) der sich auffällig häufig in die Offensive einschaltete, Eisenschmid (33.), Elias (34.), Katic (36.) mit einem Solo über die komplette Eisfläche und Wolf (39.) scheiterten am starken Goalie Strahlmeier. Erst Sinan Akdag (39.), der stürmende Verteidiger, knackte das Bollwerk, als er nach einem angetäuschten Schuss aus besserer Position sein fünftes Saisontor erzielte.

Die Adler starteten mit einem Powerplay ins Schlussdrittel, weil Görtz wegen hohem Stock mit Verletzungsfolge gleich zwei plus zwei Strafminuten absaß. Diesen nummerischen Vorteil ließ man ebenso ungenutzt wie die darauf folgende Strafe, als Collins von Likens in die Bande gecheckt wurde. Doch Verzagen gilt nicht bei den Adlern. Spät, aber noch rechtzeitig vor der drohenden Verlängerung, zündete das sechste Powerplay des Abends. Markus Eisenschmid, von Krämmer mustergültig bedient, traf 32 Sekunden vor Schluss zum Sieg. Pavel Gross hatte zuvor eine Auszeit genutzt, um die Special-Teams nochmals zu justieren. Auch wenn Wolfsburg mit der späten Strafe gegen Bittner haderte, der Sieg der "Greifvögel" war mehr als verdient, allein weil sie über 60 Minuten die deutlich aktivere Mannschaft waren.

Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg 2:1 (0:1,1:0, 1:0)

Tore: 0:1 Hungerecker (3.), 1:1 Akdag (39.), 2:1 Eisenschmid (60.)

Schiedsrichter: Schukies (Herne), Schadewaldt (Schweinfurt)

Strafminuten: 6/12

Zuschauer: keine