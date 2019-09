Von Rainer Kundel

Tychy. Die Adler Mannheim sind trotz teilweise drückender Überlegenheit beim Außenseiter der Champions-League Gruppe F aus Tychy gerade noch an einer Blamage vorbeigeschrammt und konnten mit einem 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung beim polnischen Meister zur makellosen Bilanz der deutschen Teilnehmer mit sechs Siegen in sechs Spielen ihren Beitrag leisten.

Am 80. Jahrestag des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf Polen begleiteten vereinzelte Pfiffe in der Zimowy-Halle das Abspielen der deutschen Nationalhymne, ehe die ohne sechs Stammkräfte angetretenen Mannheimer zum ersten Bully antraten. Neben den Ausfällen vom Freitag beim 6:1-Sieg in Wien fehlten kurzfristig noch die angeschlagenen Desjardins und Möser. Aufgrund des personellen Engpasses musste Samuel Soramies eine kleine Europareise zurücklegen. Der Förderlizenzspieler befand sich mit den Heilbronner Falken in Manchester und flog am Samstag über Frankfurt nach Krakau. Damit konnte Pavel Gross immerhin noch elf Stürmer aufbieten.

Der Serienmeister aus Schlesien erwies sich schnell als körperlich präsenter Gegner mit einem starken Torhüter John Murray. Der gebürtige Kanadier mit polnischer Staatsbürgerschaft hielt sein Gehäuse bis lange ins zweite Drittel sauber. Bis dahin hielt für den Eishockey-Ableger eines Bergwerk-Sportvereins die Führung durch ein Überzahltor aus der 8. Minute. Die Überlegenheit des Deutschen Meisters wurde spätestens ab dem zweiten Abschnitt von Minute zu Minute drückender, doch erst als Phil Hungerecker (35.) nach Zuspiel von Goc erfolgreich abschloss, schien der Bann gebrochen. Zumal weniger als zwei Minuten später Tim Stützle nach einem Pass von Smith die Adler in Führung brachte. Die über die komplette Spieldauer wenig nachvollziehbaren Entscheidungen der tschechischen Schiedsrichter bescherten durch eine "geschenkte" Strafzeit den Einheimischen den Ausgleich, als Szmatula für seine unkonventionell agierende Mannschaft in der 37. Minute Dennis Endras bezwingen konnte.

Nachdem die Blau-Weiß-Roten eine kurze Phase doppelter Unterzahl schadlos überstanden, konnten sie in der Schlussphase dreieinhalb Minuten mit einem Spieler mehr angreifen. Die Scheibe lief im Powerplay zwar gefällig, der Abschluss blieb jedoch brotlos. Während einiger haarsträubender Szenen hielt Murray für die Schlesier den Punkt bis zum Ende der regulären Spielzeit fest. Nach 53 Sekunden der Verlängerung gelang Matthias Plachta, dessen Vater Jacek einige Zeit polnischer Nationaltrainer war, im Duett mit Marcel Goc das hochverdiente Siegtor. Bei 42:23 Torschüssen hätte jedes andere Resultat dem Spielverlauf Hohn gesprochen.

GKS Tychy - Adler Mannheim 2:3 n.V. (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Tore: 1:0 Szczechura (8.), 1:1 Hungerecker (35.), 1:2 Stützle (37.), 2:2 Szmatula (37.), 2:3 Plachta (61.)

Schiedsrichter: Mrkva/Baca (Tschechien)

Strafminuten: 16/22

Zuschauer: 2342