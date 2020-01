Von Rainer Kundel

Mannheim. Bevor am Sonntag (16.30 Uhr) in der SAP Arena der ausverkaufte DEL-Klassiker zwischen den Adler Mannheim und den Kölner Haien zum 137. mal über die Bühne geht, tritt der Deutsche Meister zunächst zum Verfolger-Duell bei den Straubing Tigers an. Die Eishalle der Niederbayern am Pulverturm hat sich nicht nur wegen ihrer Enge den Ruf eines Hexenkessels erworben, sie ist auch die kälteste in der Deutschen Eishockey-Liga.

Gefürchtet, aber beliebt zugleich bei Trainern und Spielern wegen der im Vergleich zu den Mehrzweckhallen besseren Eisqualität. Erst in dieser Woche hat Ex-Nationalspieler Thomas Greilinger in einem Fachmagazin einen "Eis-Check" durchgeführt und Straubing als Halle mit der besten rutschigen Unterlage eingestuft.

Die Heimstärke der lange Jahre als "Graue Maus" (17 Siege, drei Niederlagen) durchgehenden Straubinger ist bekannt, reicht aber nicht, um die herausragende Saison des Aufsteigers von 2006 zu begründen. Von Oktober bis vor zwei Wochen setzten sich die Tigers auf Platz zwei fest. Um festzustellen, wann das Team zuletzt zweimal in Folge ohne Punkte blieb, muss man auf den 24. November zurückgehen.

"Sie haben bis in die vierte Reihe eine hohe Qualität und sind aufgrund ihrer starken Über-und Unterzahl sehr konstant", sagt Adler-Trainer Pavel Gross und ergänzt: "Wer nach drei Viertel der Hauptrunde Dritter ist, hat sich dies nicht aus Zufall erarbeitet".

Stichwort letztes Saisonviertel: Ob er seiner Mannschaft für die bisherigen Leistungen eine Note geben würde, wurde Gross gefragt. "Wir haben zwar eine ähnliche Funktion wie ein Lehrer, aber Noten verteilen wir am Ende der Saison", hielt sich der 51-Jährige bedeckt. "Die Saison ist ein Marathon, ein laufender Prozess, unsere Aufgabe ist es, Tendenzen zu erkennen und wenn nötig, zu verbessern und immer wieder Potenziale auszuschöpfen", führen Gross und Assistenztrainer Mike Pellegrims aus.

Fazit: "Am Ende der Entwicklung sind wir noch nicht angekommen." Auch wenn ihre Mannschaft wieder eine Serie am Laufen hat. Die Adler haben mit sechs Siegen in Folge (der siebte stammt vom 30. Dezember) und der vollen Ausbeute von 18 Punkten und 25:6-Toren das Jahr begonnen.

Zum Personal: Johan Gustafsson ist nach einer Beinverletzung vom 20. Dezember wieder einsatzfähig, wobei Gross eine eventuelle Arbeitsteilung der Keeper am Wochenende offen ließ. Da mit dem Schweden ein weiterer Importspieler auf dem Matchblatt steht und damit die zulässige Anzahl von neun überschritten würde, muss ein Feldspieler "sitzen".

Es würde nicht überraschen, wenn es Chad Billins treffen würde, weil mit Björn Krupp ein siebter Verteidiger bereit steht. Brent Raedeke und Marcel Goc stehen nach wie vor nicht im Mannschaftstraining und sind noch keine Alternative.

Am Mittwoch wurde Markus Eisenschmid 25 Jahre jung. Auch seinen Geburtstag verbrachte der beste Torschütze der Meistersaison im Reha-Zentrum der TSG 1899 Hoffenheim in Zuzenhausen, Nach einer Knie-Operation Mitte Dezember sehen die Physiotherapeuten den Allgäuer "im Plan", wie Gross berichtet. Im günstigsten Fall ist zu Beginn der Playoffs Mitte März wieder mit dem schussgewaltigen Stürmer zu rechnen. Seine Rolle im dritten Sturm nimmt seit einer Woche der junge Yannik Valenti ein.

Gross war mit dem ersten Wochenende des 19-Jährigen einverstanden. "Wir haben ihn nicht aus Heilbronn hochgezogen, weil wir 20 Tore von ihm erwarten, sondern weil wir seine Entwicklung sehen wollen. Bei uns ist alles ein bisschen schneller als in der 2. Liga.

Mit Miksa Järvinen und Borna Rendulic hat er zwei gute Leute an der Seite". Der 1,74 kleine Finne als Puckverteiler, der Kroate als Abschluss-Spieler, aber auch Brecher und Mann, der Räume für die Reihe schafft. "Wir sind hungrig", versichert Järvinen, der bei seiner ersten Station außerhalb Finnlands inzwischen viel Selbstvertrauen getankt hat und mit 31 Punken (9 Tore, 22 Vorlagen) intern fünfbester Scorer ist.

Freitag, 19.30 Uhr: Straubing Tigers-Adler Mannheim, Sonntag, 16.30 Uhr: Adler-Kölner Haie (ausverkauft).