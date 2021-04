Von Rainer Kundel

Mannheim. Zum Beginn der Playoff-Lotterie "Best of three" haben sich die Adler Mannheim mit einer 2:3 (2:2, 0:0, 0:0, 0:1)-Niederlage gegen die Straubing Tigers in eine gefährliche Rücklage gebracht. Soll diese außergewöhnliche Spielzeit für den amtierenden Meister nicht früh zu Ende gehen, muss die Mannschaft am Donnerstag (19.30 Uhr) bei den Niederbayern gewinnen. Nur dann kommt es am Samstag (17.30) in Mannheim zum entscheidenden dritten Spiel.

45 Minuten vor dem ersten Bully waren die Geheimnisse beim Vorrunden-Primus gelüftet. Endras erhielt im Tor den Vorzug vor Brückmann, Lehtivuori (unbekannte Verletzung) fehlte weiterhin und Leier stürmte für Collins. Es war ein turbulenter Auftakt in der SAP Arena. Allein die dritte Minute bot reichlich Höhepunkte. Denis Reul brachte die Adler in Führung, der "Verteidigungsminister" hielt nach einem Rückpass von Elias aus der Halbdistanz drauf und Vogl war geschlagen. Die Tigers antworteten schon acht Sekunden später, als Laganière einen Bandenabpraller verwandelte. Noch in der gleichen Minute rauschte ein Wolf-Schuss an den Pfosten. Das 2:1 durch Taylor Leier (14./Überzahl) konnten die Gastgeber nicht in die erste Pause hinüberretten. Weil sich auch die statistisch beste Unterzahlmannschaft in 27 Jahren DEL-Geschichte verwundbar zeigte. Endras rutschte ein scheinbar bereits parierte Schuss von Eder unglücklich unter den Schonern durch. Ärgerlich für die Gross-Schützlinge, weil Straubing vergleichsweise "billig" zu seinen Toren kam, während die Blau-Weiß-Roten durch Krämmer und Bast den dritten Treffer verpassten.

Allerdings hatten sich die Niederbayern den Spielstand nach 40 Minuten redlich verdient, weil sie den Favoriten mit ihrer Zweikampfstärke im zweiten Abschnitt kaum zur Entfaltung kommen ließen und durch Baßler (29.) und Williams (35.) mit hochkarätigen Chancen die Führung verpassten. 8:5 Schüsse zugunsten des Gruppenvierten im zweiten Abschnitt, dazu etliche knapp am Mannheimer Gehäuse vorbei, dokumentierten die Überlegenheit beim Offensivwirbel der Tigers. Wie schon häufig in der Hauptrunde wurden die Gastgeber – im zweiten Drittel mit dem weiteren Weg zur Wechselbank – teilweise eingeschnürt und konnten selbst kaum Angriffe inszenieren.

Danach fing sich der Favorit wieder, kam aber nur zu wenig klaren Torchancen. Mitte des Schlussdrittels musste nach einem der vielen knüppelharten Checks David Wolf mit einer Handverletzung aufgeben. Das sah für den weiteren Verlauf der Serie gar nicht gut aus. Gegen Ende der regulären Spielzeit hielt Endras sein Team während einer sehr harten Strafe gegen Krämmer mit drei unglaublichen Paraden im Spiel. Die nächste Strafe von Bast mit Ende der regulären Spielzeit war aber eine zu viel. Nach 1:39 Minuten in der Zusatzspielzeit ereilte die Adler durch Williams das schnelle Ende. "Wir haben einige unnötige Strafen genommen, aber wir kommen am Donnerstag zurück", war sich Pavel Gross direkt nach dem "Sudden death" sicher. Was sollte ein Trainer vor der Reise an den Pulverturm auch sagen nach dieser durchaus dicken Überraschung.

Adler Mannheim - Straubing Tigers 2:3 n.V. (2:2, 0:0, 0:0, 0:1); Tore: 1:0 Reul (3.), 1:1 Laganière (3.), 2:1 Leier (14.), 2:2 Eder (19.), 2:3 Williams (62.); Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Rantala (Finnland); Strafminuten: 6/6.

Update: Dienstag, 20. April 2021, 21.35 Uhr

Mannheim. (dpa) Titelfavorit Adler Mannheim steht in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga vor einem schnellen Aus. Am Dienstagabend verlor das beste Team der DEL-Vorrunde überraschend zum Viertelfinal-Auftakt 2:3 (2:2, 0:0, 0:0) nach Verlängerung gegen Außenseiter Straubing Tigers. Eine Strafzeit gegen Mannheim kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit brachte in der Overtime die Entscheidung. Jeremy Williams traf in der zweiten Minute der Verlängerung für die Niederbayern, die sich erst am letzten Vorrunden-Spieltag am Sonntag für die Playoffs qualifiziert hatte, in Überzahl zum Sieg. Zu allem Überfluss musste auch Mannheims Nationalspieler David Wolf vorzeitig verletzt vom Eis.

In der regulären Spielzeit hatten Denis Reul (3. Minute) und Taylor Leier (14.) für die Adler und Anton Laganiere (3.) und Andreas Eder (19.) für Straubing getroffen. Die Tigers haben nun am Donnerstag (19.30 Uhr/MagentaSport) die Chance, ins Halbfinale einzuziehen. In Straubing verloren die Adler sieben der vergangenen acht Partien.

Mannheim ist der 2019 zuletzt ausgespielte Meister der DEL. Vor einem Jahr hatte die Liga die Saison nach der Vorrunde abgebrochen, als wegen der Coronavirus-Pandemie keine Zuschauer mehr zugelassen waren. Die aktuelle Spielzeit findet stark verkürzt statt. Anstatt vier Siegen sind in den Playoffs diesmal nur zwei pro Serie zum Weiterkommen notwendig. "Wir werden Mannheim nicht mit Talent schlagen, wir brauchen Ehrgeiz", sagte Straubings Sportlicher Leiter Jason Dunham am Rande des Spiels bei MagentaSport. Entsprechend unangenehm trat der Außenseiter auch auf. "Jetzt wollen wir den Sack auch zu machen", sagte Straubings Coach Tom Pokel.