Ausgerutscht: Jason Bast (l.) und die Adler konnten in Straubing nicht gewinnen. F: imago

Von Rainer Kundel

Straubing/Mannheim. Es gibt angenehmere Dinge, als gefühlt bei jedem dritten Zweikampf den Handschuh von Sean Acolatse im Gesicht zu spüren oder die grenzwertigen Checks des Straubinger Rauhbeins einzustecken. Aktionen wie diese sind aber ein Teil des Systems, mit dem sich die Straubing Tigers nach einem misslungenen Saisonstart im Dreikampf mit Schwenningen und Augsburg um den vierten Playoff-Platz der DEL-Südgruppe als heißestes Team zurückgemeldet und die Adler Mannheim zum siebten Mal in den letzten acht Heimspielen besiegt haben.

"Straubing gibt seit zehn Spielen ein ganz anderes Bild ab als zu Saisonbeginn", wusste Adler Trainer Pavel Gross bereits von der 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) -Niederlage nach Verlängerung seiner Mannschaft im Eisstadion am Pulverturm. Auch diesmal begegneten die Niederbayern dem Favoriten über ihre Kampfkraft und Energie, der die Adler nicht energisch genug entgegen hielten, womit die sieben Spiele währende Siegesserie zu Ende ging. Im Gegensatz zum letzten punktlosen Auftritt an gleicher Stelle kamen die Blau-Weiß-Roten in einer Begegnung mit kuriosen Toren mit dem einen Zähler nach 60 Minuten noch mit einem blauen Auge davon.

"Bus-Beine" können es diesmal nicht gewesen sein, dass die Mannheimer nach der Führung von David Wolf (4. Minute) nur wenige Torchancen kreierten. Man war bereits am Tag zuvor angereist und anstatt des üblichen kurzen Trainings am Vormittag bewegte Athletiktrainer Anton Blessing die Cracks gut 20 Minuten außerhalb des Eises. "Wir brauchen höhere Intensität und mehr Schüsse aufs Tor", forderte der wieder genesene Center Stefan Loibl nach dem zweiten Abschnitt, bei seinem vorherigen Klub.

Was war passiert? Nachdem die Adler defensiv lange sicher standen, kassierten sie nach einem riskanten Pass von Katic im eigenen Drittel bei eigener Überzahl den Ausgleich. Um ein Haar wäre man gleich in die nächste Peinlichkeit gelaufen, als der Gegner trotz doppelter Unterzahl einen Konter fahren konnte. Die Mienen auf der Mannheimer Bank verfinsterten sich, Warnungen vor dem Gegner waren ungehört geblieben und die Nachlässigkeiten aus den beiden Nürnberg-Spielen setzten sich fort.

Dennoch schien die Niederlagen-Serie in Straubing ein Ende zu nehmen, als bei angezeigter Strafe ein Handgelenkschuss von Thomas Larkins in hohem Bogen über Torhüter Vogl ins Netz segelte – das zweite kuriose Tor des Abends. Danach blieb der Favorit weiterhin zu passiv und kassierte fast vorhersehbar 85 Sekunden vor Schluss den Ausgleich, als die Einheimischen mit sechs Feldspielern anstürmten. Hier waren die "Abräumer" vor dem fehlerlosen Felix Brückmann ebenso wenig im Bilde als in der Verlängerung. 58 Sekunden bekamen die Blau-Weiß-Roten keinen Zugriff, als Williams für den Tabellenfünften den Zusatzpunkt sicherte.

Im Spitzenspiel gegen den EHC Red Bull München an diesem Montag (20.30 Uhr) bedarf es mehr Engagement, um sich schnell zu rehabilitieren. Das Debüt von Last-Minute-Zugang Sean Collins hängt davon ab, ob der Stürmer nach fünf Tagen Ankunfts-Quarantäne zwei negative Corona-Tests vorweisen kann.

Straubing Tigers – Adler Mannheim 3:2 n.V. (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Tore: 0:1 Wolf (4.), 1:1 Balisy (33.), 1:2 Larkin (47.), 2:2 Mouillierat (59.), 3:2 Williams (61.)

Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Steingross (Berlin)

Strafminuten: 6/4

Montag, 20.30 Uhr: Adler Mannheim – EHC München