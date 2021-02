Von Rainer Kundel

Nürnberg. Auch die Adler Mannheim haben den kräftigen Aufwind der Nürnberg Ice Tigers zu spüren bekommen. Bis der knappe 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)-Erfolg feststand, hatte der Tabellenführer der Südgruppe in der DEL viel Arbeit, um nach hart umkämpften 60 Minuten zum sechsten Mal in Folge als Sieger vom Eis zu gehen. Dennoch dürfte der noch amtierende Meister nach dem 16. Sieg aus 19 Spielen für längere Zeit nicht von der Tabellenspitze zu verdrängen sein. "Es war nicht in allen Phasen unser bestes Spiel, Nürnberg ist mit viel Schwung gekommen", zollte Torschütze David Wolf dem Gegner Respekt.

Nach vierwöchiger Verletzungspause brachte Trainer Pavel Gross Tommi Huhtala wieder zum Einsatz. Der Finne rückte in die Reihe zu Schütz und Eisenschmid und nahm den Platz von Elias ein, der diesmal in der vierten Linie mit Brune und Klos auflief. Die Franken präsentierten sich stark verbessert. Vor wenigen Wochen war das Team noch mit 0:17 Toren aus zwei Spielen gegen den ERC Ingolstadt untergegangen. "Wir sind defensiv nicht mehr so anfällig", schöpfte Kapitän Reimer nach zwei Siegen vom letzten Wochenende Hoffnung.

Schon zu Beginn zeigten sich die Gastgeber engagiert und laufstark, das 1:1 nach 20 Minuten entsprach den Spielanteilen. Matthias Plachta brachte die Adler in Führung (4. Minute), als die Scheibe nach einem Larkin-Schuss von der Bande aus vor seinen Schläger kam. Nur etwas mehr als eine Minute später glich McLellan aus der Halbdistanz aus.

Das erste Powerplay während einer Strafe gegen den Ex-Mannheimer Adam brachte die Gross-Schützlinge dann richtig ins Rollen. Schütz und Wolf verfehlten bei ihren Nachschüssen den Führungstreffer denkbar knapp.

Als alles darauf hindeutete, dass der Favorit zu Beginn des zweiten Abschnitts ein Zeichen setzten wollte und die Gastgeber einschnürte, folge die kalte Dusche. Ein schnell vorgetragener Angriff, schlecht sortierte Adler vor dem Gehäuse von Endras und prompt ließ sich Fox (23.) für die Führung der Tigers feiern. Zwischen dem Anrennen und Bemühen auf den schnellen Ausgleich gab es auch die eine oder andere defensive Unaufmerksamkeit, die dem Siebten der Südgruppe immer wieder Nadelstiche gestattete – bis sich die individuelle Klasse der "Greifvögel" durchsetzte. Das 2:2 arbeitete die Reihe mit Krämmer, Bast und Leier durch den Winter-Zugang aus Tschechien bärenstark über die Linie (38.), ehe 90 Sekunden später David Wolf nach einem Wirbel mit kurzen Passfolgen zwischen Smith und Plachta seine Farben kurz vor der zweiten Pause in Führung schoss.

War das die Vorentscheidung oder sollte die Mannschaft des ehemaligen Jungadler-Trainers Frank Fischöder die zweite Luft bekommen? Zunächst schien alles den erwarteten Gang zu nehmen, denn erneut setzte sich die stark besetzte Formation Plachta-Smith-Wolf unwiderstehlich vor dem Tor fest und markierte durch Kapitän Ben Smith (48.) das 2:4. Ein Ruhekissen war die erstmalige Zwei-Tore-Führung keinesfalls, zumal McLellan postwendend verkürzte (49.). Die Tigers zogen früh Torhüter Treutle für einen sechsten Feldspieler, doch mit Disziplin und Routine brachten die Blau-Weiß-Roten die drei Punkte nach Hause.

Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Tore: 0:1 Plachta (4.), 1:1 McLellan (5.), 2:1 Fox (23.), 2:2 Leier (38.), 2:3 Wolf (39.), 2:4 Smith (48.), 3:4 McLellan (49.)

Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Rohatsch (Lindau)

Strafminuten: 2/4

Zuschauer: keine