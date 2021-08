Von Rainer Kundel

Zug. Ohne die angeschlagenen Bergmann und Wohlgemuth sowie Rekonvaleszent Wolf haben sich die Adler Mannheim zum Abschluss ihres fünftägigen Schweiz-Trainingslagers am bärenstarken EV Zug bei der 1:5 (0:3, 0:0,1:2)-Niederlage etwas übernommen.

Der Spitzenklub, vor drei Monaten zum zweiten Mal in seiner Geschichte Schweizer Eishockeymeister geworden, war ein anderes Kaliber als die Equipe des HC Lausanne, den die Adler am Mittwoch 3:1 besiegt hatten. Mäzen Hans Peter Strebel – der Apotheker verkaufte sein Patent an dem wirksamsten Medikament gegen Multiple Sklerose für Milliarden an einen Biotech-Konzern in den USA – ermöglicht dem Klub hochkarätige Importspieler (vier Schweden, ein Tscheche) aus der NHL und KHL und auch die größten einheimischen Talente nehmen vermehrt den Weg in die Innerschweiz.

Etwa 150 Anhänger der Adler unter den über 4000 Besuchern machten sich bereits beim Warm-up der Mannschaft lautstark bemerkbar. Sie erlebten von Beginn an, wie die Blau-Weiß-Roten von einem Gegner in großer Frühform überrannt wurden. Mit einem für die Jahreszeit ungewöhnlichen Hochgeschwindigkeits-Eishockey stürmte der EVZ auf das Tor von Brückmann zu, nach einem Doppelschlag innerhalb von 14 Sekunden zum 2:0 nahm Pavel Gross früh die Auszeit. Erst durch einige Strafzeiten setzten die Adler offensive Akzente, aber auch eine doppelte Überzahl brachte sie nicht auf den Anzeigewürfel.

Im zweiten Abschnitt stabilisierten sich die Mannheimer etwas und hatten durch den technisch genialen Iskhakov und zwei Unterzahlbreaks von Florian Elias Chancen auf eine Ergebniskorrektur. "Zug war schon eine starke Mannschaft und hat sich nochmals verstärkt, wir waren zu Beginn nicht bereit", zeigte sich Adler-Manager Axel Alavaara von der Dominanz des Gegners wenig überrascht. Angetrieben vom verspätet, aber umso frenetischer den Titel nachfeiernden Publikum erhöhte der EVZ auf 5:0, ehe Matthias Plachta (Überzahl) der Ehrentreffer gelang.

EV Zug – Adler Mannheim 5:1 (3:0, 0:0, 2:1); Tore: 1:0 Simion (2.), 2:0 Suri (2.), 3:0 Leuenberger (15.), 4:0 Kovar (43.), 5:0 Leuenberger (51.), 5:1 Plachta (57.); Schiedsrichter: Piechaczek (Landsberg), Fluri (Schweiz); Strafminuten: 10/14; Zuschauer: 4259.