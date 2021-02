Mannheim. (RK) Auch das grell-neongrüne Heimtrikot, mit dem der ERC Ingolstadt noch ungeschlagen war, bewahrte die Mannschaft von Trainer Doug Shedden nicht vor der elften Pleite in Folge in der SAP Arena seit Dezember 2016. Bei sieben Niederlagen dieser Serie stand der charismatische Trainer aus Kanada selbst hinter der Bank. Nachdem die Donaustädter fünf Partien in dem von einem Teil ihrer Fans hart kritisierten Ausweichtrikot gewonnen hatten, tragen sie das in Textmarker-Art kreierte Leibchen entgegen der DEL-Regeln seit kurzem auch in Auswärtsspielen.

Eine Wende der Serie bei den Adler Mannheim gelang damit trotz der lange Zeit gleichwertigen Kräfteverhältnisse nicht. Nach Toren von Elias (20.), Schütz (42.), Eisenschmid (52.) und Bast (56.) erkannte ERC-Stürmer Samuel Soramies den Grund für die 4:1-Niederlage: "Wir haben in den letzten zehn Minuten etwas nachgelassen." So machte der 22-jährige Schriesheimer, der im Sommer den Schritt weg vom heimischen Adlerhorst an die Donau ging, mit einer ungeschriebenen Regel Bekanntschaft: Wenn andere nachlassen, legen die Adler dank ihrer starken konditionellen Verfassung eine Schippe drauf.

Neun Zähler Vorsprung auf Ingolstadt, acht auf München – sieben Spieltage vor Ende der Doppelrunde in der Südgruppe spricht wenig dafür, dass die bayrischen Konkurrenten den Adlern Platz eins noch streitig machen können. Wie es dann weitergeht, will die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) in Kürze entscheiden, nachdem zuletzt Zweifel an der Sinnhaftigkeit gruppenübergreifender Spiele gegen die Nord-Vertreter aufgekommen waren. Auf eine bessere Alternative ist aber noch keiner der Liga-Manager gekommen, so dass der im November verabschiedete Modus wohl beibehalten wird.

Beim ersten Saison-Sieg gegen die Schanzer in der regulären Spielzeit, lobte Pavel Gross das Niveau. "Das Spiel hatte Playoff-Charakter, es wurden eine Menge Hits und Checks ausgeteilt, es hat manchmal nur so gebattlet", sagte der Trainer martialisch. Ob daher die frühen Ausfälle von Lehtiviuori und Loibl rühren – beide hatten nur rund drei Minuten Eiszeit im ersten Drittel – blieb offen. Die Diagnosen ihrer Verletzungen stehen noch aus. Nachteilig wirkten sich die Umstellungen nicht aus. Der von der vierten in die zweite Reihe zu Eisenschmid und Elias gerückte Schütz war an drei Toren beteiligt. "Sie dürfen gern so weitermachen", freute sich Gross.

Über das ganze Gesicht strahlte Florian Elias auf der Bank nach seinem zweiten Saisontor, dem ersten in einem Heimspiel, erzielt mit perfekter Schusstechnik aus der Halbdistanz. "Wir wussten, dass uns Ingolstadt fordern wird. Sie spielen hart, wir haben aber gut dagegengehalten und geduldig auf unsere Chancen gewartet", betonte der 18-Jährige. Der Allgäuer ersetzt immer mehr den in die NHL gewechselten Tim Stützle, auch wenn er einen anderen Spieltypus verkörpert. Weniger filigran, aber zielstrebig und gradlinig, somit nicht minder wertvoll.