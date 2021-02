Mannheim. Die Mannheimer Adler haben erneut einen ihrer ärgsten Verfolger in die Schranken verwiesen. Mit dem etwas zu deutlichen 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)-Sieg gegen den ERC Ingolstadt machten die Blau-Weiß-Roten einen weiteren Schritt zum Gruppensieg in der Südgruppe der Deutschen Eishockey-Liga. "Es war enger als es das Ergebnis aussagt, wir haben unsere Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt", sagte Felix Schütz nach dem elften Heimsieg in Folge im Vergleich mit den Schanzern.

Die Einheimischen traten mit zwei Veränderungen im Vergleich zum 5:4-Sieg in München an. Brückmann rotierte für Endras zwischen die Pfosten, außerdem meldete sich Schütz von einer kleineren Verletzung zurück. Der Routinier (33) nahm zunächst als "Leitwolf" den Platz zwischen den 21-jährigen Brune und Klos in der vierten Sturmreihe ein. Die Achtung von Pavel Gross vor der hohen Laufleistung der Ingolstädter sollte sich früh bestätigen. Mit energischem Forechecking setzten sie die Adler unter Druck, die ihrerseits offensiv nur wenig Akzente setzen konnten. Als 34 Sekunden vor Ende des ersten Abschnitts die Statistiker bereits 9:3 Torschüsse für die Schanzer zählten, stellte Florian Elias die optischen Kräfteverhältnisse auf den Kopf. Der 18-Jährige nahm aus zentraler Position einen Querpass von Eisenschmid direkt, wobei Torhüter Garteig gegen den gewaltigen Flachschuss machtlos war. Vor dem Führungstreffer hatte auch der vier Jahre ältere Samuel Soramies aus Schriesheim, seit 2020 bei den Oberbayern unter Vertrag, zwei starke Szenen vor dem Gehäuse von Brückmann. "Ingolstadt lässt uns wenig Platz, wir müssen schauen, dass wir uns besser durchsetzen", befand David Wolf in der ersten Pause am Mikrofon von MagentaSport.

Obwohl bei den Adlern schon früh im ersten Drittel Lehtivuori und Loibl verletzt ausschieden und deshalb zu Umstellungen nötig waren, gingen sie den Mittelabschnitt deutlich beherzter an.

In den ersten zehn Minuten arbeitete Wolf im Duett mit Smith mehrfach energisch an seinem fünften Saisontreffer, Garteig und seine Vorderleute hatten aber etwas dagegen. Auf der Gegenseite hatten Aubry und Palmu (34.Minute) sowie Ellis und DeFazio (39.) bessere Chancen auf dem Schläger, als es beim 1:1 der Fall war.

Der von mehreren Spitzenklubs umworbene Tim Wohlgemuth, bereits müde wegen eines verpassten Wechsels, hielt aus gehöriger Distanz von der rechten Seite aufs Tor und irritiert von dem hohen Stock von Simpson in der Flugbahn schlug die Scheibe hinter Brückmann ein (36.). Die Schiedsrichter erkannten den Treffer nach Ansicht der Videobilder als korrekt an, weil Simpson den Puck nicht mehr berührt hatte.

Und wieder bissen sich die Adler rein, verhielten sich dazu taktisch sehr clever. Katic fuhr eines seiner unnachahmlichen Soli bis hinters gegnerische Tor, passte weit zurück zu Larkin, dessen Schlagschuss Felix Schütz zum 2:1 abfälschte (42.). Anschließend wollten die Gäste zu früh zu viel und gestatteten Markus Eisenschmid aus der neutralen Zone heraus den Konter zum neunten Saisontor (52.). Schließlich patzte auch noch Garteig bei einem Ausflug hinter das Tor, weshalb Jason Bast zum 4:1-Endstand das leere Tor vor sich hatte (56.)

Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Tore: 1:0 Elias (20.), 1:1 Wohlgemuth (36.), 2:1 Schütz (42.), 3:1 Eisenschmid (52.), 4:1 Bast (56.)

Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Rohatsch (Lindau)

Strafminuten: 6/4

Zuschauer: keine